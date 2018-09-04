احتراق ناقلة وقود “بنزين” أثناء تفريغ الوقود بتبوك

المناطق - تبوك - علي العميري

باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة تبوك ظهر اليوم حريق في محطة وقود على طريق الملك خالد بمدينة تبوك.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب / عبدالمجيد بن عبدالستار بديوي أنه تمام الساعة ( 13:38) ظهر هذا اليوم ورد بلاغاً عن وجود حريق في محطة وقود على طريق الملك خالد بمدينة تبوك وعلى الفور جرى انتقال عدد من الفرق اللازمة للموقع واتضح أن الحريق في تريلة وقود ( بنزين ) اثناء تفريغ الوقود بخزان المحطه ، وتمت المباشرة والسيطره على الحادث في وقت قياسي وذلك بفضل الله تعالى ثم بسرعة استجابة فرق الدفاع المدني وتعاون الدوريات الامنيه والمرور في اغلاق الطرق ومنع التجمهر مما ساهم في سرعة الوصول والتمركز الجيد لفرق الدفاع المدني والمباشره بالطرق الصحيحه دون حدوث اصابات ولله الحمد .

وذكر بدويوي ان سبب الحادث احتمال الكهرباء الاستاتيكيه وتبخر البنزين في منطقة التفريغ حسب المعلومات الأوليه من خلال المعاينة وعدم التقيد بأنظمة السلامة.

وأضاف أن الدفاع المدني يتمنى السلامة للجميع واذ يؤكد على ضرورة التقيد باشتراطات السلامة والوقاية داخل محطات الوقود .