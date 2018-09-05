بالفيديو .. الاحتطاب الجائر يغتال أشجار الطلح المعمرة بشعيب العصل

المناطق - الرياض

وثق أحد المواطنين بالفيديو قطع أشجار الطلح المعمرة بشعيب العصل جنوب القاعية “30 كم” صباح اليوم الثلاثاء .

وظهر في الفيديو مواطن يحتضن جذع الشجرة المقطوعة حزناً منه على قطعها .

جدير بالذكر أن وادي العصل هو وادي كبير جنوب القاعية ٣٠ كم ويكثر به أشجار الطلح وسيكون مستقبلا من ضمن محمية الملك عبدالعزيز ولكن بالوقت الراهن وقبل تفعيل العمل بالمناطق التي ستكون من ضمن المحميات لحمايتها من الرعي الجاير ومن الاحتطاب هناك من يقوموا باجتثاث الأشجار من جذورها لغرض تخزينها وبيعها كحطب لاحقا نامل من جهات الاختصاص العمل على حمايتها ومحاسبة من يجز هذه الأشجار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أوضحت أنها تُجرى إنشاء “الشرطة البيئية” في المملكة ستمارس مهامها قريبًا، مبينة أن هذه القوة الأمنية الجديدة ستُمنح صلاحيات واسعة لوقف التعديات على الثروات الطبيعية، وضبط كل من يتجاوز الأنظمة الخاصة بحماية البيئة.

وأوضح رئيس اللجنة الخاصة بإنشاء جهاز “الشرطة البيئية” فيصل السواط، أن مهام الشرطة البيئية تتمثل في مساندة مفتشي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في أعمالهم الرقابية، وضبط المخالفات المتعلقة بالإضرار بالبيئة والثروات الطبيعية.

وأكد السواط أن الشرطة البيئية ستباشر أعمالها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وستنتشر هذه القوة الخاصة بالأمن البيئي في المدن والمجمعات الحضرية والمتنزهات، والغابات والمتنزهات البرية والسواحل والمحميات لمنع الصيد الجائر والاحتطاب، وإيقاف النزيف البيئي في المصانع والمنشآت.