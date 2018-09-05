احدث الأخبار

انتهاك بحري إسرائيلي لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية
أبرز المواد
 “تداول” تعلن خططها لإطلاق سوق المشتقات المالية العام المقبل
أبرز المواد
 “الخبز المتعفن”.. هذا ما سيحدث لجسمك إذا تناولته
أبرز المواد
 بالفيديو .. الاحتطاب الجائر يغتال أشجار الطلح المعمرة بشعيب العصل
أبرز المواد
 “سلامة وجودة المنتجات الزراعية والغذائية” ورشة عمل بزراعة تبوك غداً
منطقة تبوك
 احتراق ناقلة وقود “بنزين” أثناء تفريغ الوقود بتبوك
أبرز المواد
 الأمير أحمد بن عبدالعزيز : ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام غير دقيق
أبرز المواد
 مرور الخرج يحجز 30 مركبة ويحرر أكثر من 198 مخالفة في حملة مرورية
منطقة الرياض
 أمانة الجوف تمنع بيع “البقدونس” لتلوثه ببقايا المبيدات وبكتيريا القولون
منطقة الجوف
 اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران باتجاه المملكة
أبرز المواد
 افتتاح عدد من مشروعات الطرق في منطقة الباحة بقيمة 700 مليون ريال بنهاية العام 2018
منطقة الباحة
 برعاية دولية.. اتفاق لوقف إطلاق النار في طرابلس
أبرز المواد
انتهاك بحري إسرائيلي لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية

انتهاك بحري إسرائيلي لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية

أبرز المواد
“تداول” تعلن خططها لإطلاق سوق المشتقات المالية العام المقبل

“تداول” تعلن خططها لإطلاق سوق المشتقات المالية العام المقبل

أبرز المواد
“الخبز المتعفن”.. هذا ما سيحدث لجسمك إذا تناولته

“الخبز المتعفن”.. هذا ما سيحدث لجسمك إذا تناولته

أبرز المواد
بالفيديو .. الاحتطاب الجائر يغتال أشجار الطلح المعمرة بشعيب العصل

بالفيديو .. الاحتطاب الجائر يغتال أشجار الطلح المعمرة بشعيب العصل

أبرز المواد

بالفيديو .. الاحتطاب الجائر يغتال أشجار الطلح المعمرة بشعيب العصل

بالفيديو .. الاحتطاب الجائر يغتال أشجار الطلح المعمرة بشعيب العصل
ارشيفية
http://almnatiq.net/?p=627447
المناطق - الرياض

وثق أحد المواطنين بالفيديو قطع أشجار الطلح المعمرة بشعيب العصل جنوب القاعية “30 كم” صباح اليوم الثلاثاء .

وظهر في الفيديو مواطن يحتضن جذع الشجرة المقطوعة حزناً منه على قطعها .

جدير بالذكر أن وادي العصل هو وادي كبير جنوب القاعية ٣٠ كم ويكثر به أشجار الطلح وسيكون مستقبلا من ضمن محمية الملك عبدالعزيز ولكن بالوقت الراهن وقبل تفعيل العمل بالمناطق التي ستكون من ضمن المحميات لحمايتها من الرعي الجاير ومن الاحتطاب هناك من يقوموا باجتثاث الأشجار من جذورها لغرض تخزينها وبيعها كحطب لاحقا نامل من جهات الاختصاص العمل على حمايتها ومحاسبة من يجز هذه الأشجار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أوضحت أنها تُجرى إنشاء “الشرطة البيئية” في المملكة ستمارس مهامها قريبًا، مبينة أن هذه القوة الأمنية الجديدة ستُمنح صلاحيات واسعة لوقف التعديات على الثروات الطبيعية، وضبط كل من يتجاوز الأنظمة الخاصة بحماية البيئة.

وأوضح رئيس اللجنة الخاصة بإنشاء جهاز “الشرطة البيئية” فيصل السواط، أن مهام الشرطة البيئية تتمثل في مساندة مفتشي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في أعمالهم الرقابية، وضبط المخالفات المتعلقة بالإضرار بالبيئة والثروات الطبيعية.

وأكد السواط أن الشرطة البيئية ستباشر أعمالها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وستنتشر هذه القوة الخاصة بالأمن البيئي في المدن والمجمعات الحضرية والمتنزهات، والغابات والمتنزهات البرية والسواحل والمحميات لمنع الصيد الجائر والاحتطاب، وإيقاف النزيف البيئي في المصانع والمنشآت.

روابط ذات صلة

انتهاك بحري إسرائيلي لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية

انتهاك بحري إسرائيلي لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية
“تداول” تعلن خططها لإطلاق سوق المشتقات المالية العام المقبل

“تداول” تعلن خططها لإطلاق سوق المشتقات المالية العام المقبل
“الخبز المتعفن”.. هذا ما سيحدث لجسمك إذا تناولته

“الخبز المتعفن”.. هذا ما سيحدث لجسمك إذا تناولته

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*