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“تداول” تعلن خططها لإطلاق سوق المشتقات المالية العام المقبل

“تداول” تعلن خططها لإطلاق سوق المشتقات المالية العام المقبل
http://almnatiq.net/?p=627455
المناطق - الرياض

أعلنت شركة السوق المالية السعودية “تداول” اليوم, عن خطتها لإطلاق سوق المشتقات المالية خلال النصف الأول من عام 2019 وذلك بإطلاق “عقود المؤشرات المتداولة المستقبلية” التي ستعتمد على مؤشر تداول إم إس سي آي الذي أُعلن عن إطلاقه اليوم وسيتم إطلاق المؤشر في الربع الرابع من العام 2018.
وتعتزم تداول إطلاق منتجات إضافية في سوق المشتقات المالية كجزء من استراتيجيتها لتقديم أفضل المنتجات والخدمات للمتعاملين في السوق.
وأوضح المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية “تداول” خالد الحصان, أن إطلاق المشتقات المالية هو أحد مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030 ويعكس إطلاق السوق التزام” تداول” بالعمل على تطوير فرص جديدة للمستثمرين وجهودها لزيادة مشاركة المستثمرين المؤسساتيين في السوق المالية السعودية.
وأفاد أن إطلاق سوق المشتقات يشكل خطوة مهمة ومكملة لتطوير السوق المالية السعودية، وستوفر سوق المشتقات فرصاً أكبر للمستثمرين لتنويع استثماراتهم وإدارة المخاطر المتعلقة بها وتعزيز كفاءة وشفافية السوق، كما سيؤدي إطلاق عقود المؤشرات المتداولة المستقبلية إلى توسيع نطاق الفرص أمام المستثمرين ضمن أكبر اقتصاد وأضخم سوق مالية في المنطقة.
ويأتي إطلاق سوق المشتقات في المملكة, امتدادًا للتطورات المهمة التي شهدتها السوق مؤخراً، بما في ذلك إنشاء مركز مقاصة مستقل بهدف تطوير خدمات المقاصة المستقبلية، وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة (T+2)، وتمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية المدرجة إضافةً إلى البيع على المكشوف.

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