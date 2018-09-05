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إعلان حالة الطواري في ولاية لويزيانا الأمريكية مع اقتراب العاصفة “غوردون”

إعلان حالة الطواري في ولاية لويزيانا الأمريكية مع اقتراب العاصفة “غوردون”

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إعلان حالة الطواري في ولاية لويزيانا الأمريكية مع اقتراب العاصفة “غوردون”

إعلان حالة الطواري في ولاية لويزيانا الأمريكية مع اقتراب العاصفة “غوردون”
http://almnatiq.net/?p=627469
المناطق - وكالات

أعلنت في ولاية لويزيانا الأمريكية حالة الطوارئ، مع اقتراب العاصفة المدارية غوردون من ساحل خليج المكسيك جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر حاكم الولاية الأميركية جون بيل إدواردز خلال إعلان حالة الطواري بأنه سيتم نشر 200 عنصر من الحرس الوطني جنوب شرق الولاية حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة ورياح قوية مساء اليوم.

وقال مسؤولون في الأرصاد ” إن العاصفة المدارية “غوردون” ضربت أمس أقصى الطرف الجنوبي من ولاية فلوريدا مصحوبة برياح عاتية وأمطار، ومن المتوقع أن تقترب العاصفة من قوة الإعصار لدى مرورها فوق خليج المكسيك باتجاه ولاية لويزيانا.

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