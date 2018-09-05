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الولايات المتحدة: نراقب الوضع في محافظة إدلب في سوريا

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الولايات المتحدة: نراقب الوضع في محافظة إدلب في سوريا

الولايات المتحدة: نراقب الوضع في محافظة إدلب في سوريا
http://almnatiq.net/?p=627472
المناطق - وكالات

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تراقب عن كثب الوضع في محافظة إدلب في سوريا.

وأوضح البيت الأبيض في بيان صحفي اليوم أن الولايات المتحدة تراقب الوضع في إدلب، حيث يتعرض ملايين المدنيين الأبرياء للتهديد بشن هجوم وشيك من النظام السوري.

وبحسب البيان، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيراً يقول فيه ” أن مثل هذا الهجوم يمثل تصعيداً متهوراً للصراع المأساوي وسيعرض حياة مئات الآلاف من الناس للخطر”.

وأضاف ترامب ” دعونا نكون واضحين، لا يزال موقفنا الثابت وهو أنه إذا اختار النظام السوري استخدام الأسلحة الكيميائية مرة أخرى، فإن الولايات المتحدة سترد بشكل مناسب هي وحلفائها وبكامل السرعة، وستواصل الولايات المتحدة العمل بلا كلل مع حلفائها لإيجاد حل دبلوماسي دائم لحل الأعمال العدائية في سوريا”.

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