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شاهد البصرة تحترق .. فيديو يرصد النيران تلتهم مبنى المحافظة ومقتل وإصابة العشرات

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المناطق - وكالات

قتل 6 أشخاص وأصيب أكثر من 30 آخرين خلال مواجهات مع قوات الأمن العراقية في محافظة البصرة جنوبي البلاد، فيما رصد فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي النيران وهي تلتهم مبنى المحافظة.

واحترق مبنى محافظة البصرة بشكل كامل، كما تم استهداف القوات الأمنية بقنبلة يدوية، مما أدى إلى إصابة عدد من أفراد قوات الأمن، كما تم إحراق سيارتين للشرطة.

وفي السياق، أعلنت سلطات الأمن فرض حظر التجوال في البصرة، ودعا المتظاهرون إلى تشكيل لجان شعبية في بعض مناطق البصرة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

وتطورت المواجهات بعد مقتل متظاهر برصاص الشرطة، إذ يطالب المحتجون بتحسين الخدمات العامة والقضاء على الفساد.

وكانت مصادر أمنية قد ذكرت، أن محتجين ألقوا “قنابل بنزين” وحجارة على قوات الأمن، التي ردت بإطلاق أعيرة نارية في الهواء وقنابل مسيلة للدموع.

وعمت المظاهرات مدنا بالجنوب، بعد انقطاعات للكهرباء خلال أشهر الصيف الحارة، وبسبب عدم توافر فرص العمل والافتقار للخدمات الحكومية الملائمة.

واشتبك مئات المحتجين، الجمعة الماضية، مع قوات الأمن في البصرة أثناء محاولتهم اقتحام مقر الإدارة المحلية.

وفي الشهر الماضي، أوقف رئيس الوزراء حيدر العبادي وزير الكهرباء عن العمل، وقال الأسبوع الماضي، إن حكومته بدأت في معاقبة المسؤولين عن ضعف الخدمات في البصرة، ثاني كبرى مدن العراق.

لكن الغضب الشعبي تضخم في وقت يكافح فيه السياسيون لتشكيل حكومة جديدة، بعد انتخابات برلمانية غير حاسمة في مايو.

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