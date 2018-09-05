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أكبر زوجين على قيد الحياة : الصبر مفتاح الزواج الناجح

أكبر زوجين على قيد الحياة : الصبر مفتاح الزواج الناجح
http://almnatiq.net/?p=627493
المناطق - وكالات

تقول مياكو ماتسوموتو، البالغة من العمر 100 عام، والتي تزوجت من زوجها ماساو البالغ من العمر 108 أعوام منذ أكثر من 80 عاما، إن المفتاح لعلاقة طويلة الأمد هو الصبر والقدرة على التحمل.

وحصل الزوجان على لقب “أقدم زوجين على قيد الحياة من حيث مجموع سنوات عمريهما” من قبل موسوعة جينيس للأرقام القياسية في يوليو تموز مع سن مشتركة تزيد عن 208 سنوات، ويعيشان بسعادة في مدينة تاكاماتسو بغرب اليابان.

وقالت مياكو “كنت أعتقد أن هناك أوقاتا قادمة أفضل لذا كنت أتحمل” مضيفة “كنت صبورة. هذه هي الحقيقة”.

وهنأ موظفون وأعضاء الأسرة مياكو وماساو يوم الثلاثاء في حفل صغير.

وتزوج الاثنان عام 1937، لكنهما كانا فقيرين جدا بحيث لم يكونا قادرين على تحمل تكاليف إقامة حفل للزفاف.

وأُرسل ماساو إلى الحرب في الخارج عدة مرات خلال الحرب العالمية الثانية، لكنه عاد حيا، وأصبح موظفا في سلطة ميناء محلي.
وأصبحا اليوم، جزءا من عائلة مكونة من 60 فردا، واحتفلا مؤخرا بميلاد حفيدهما الخامس والعشرين.

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