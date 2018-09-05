برواتب تنافسية لحملة الدبلوم .. صدارة للكيميائيات تعلن عن توفر وظائف إدارية وفنية

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات بالجبيل الصناعية عن توفر وظائف إدارية وفنية لحملة البكالوريوس والدبلوم مع خبرة على النحو التالي:

– أخصائي أول السلامة الشخصية (Personal Safety Specialist I)

المتطلبات: بكالوريوس في أي تخصص في مجال الهندسة أو العلوم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

– مهندس تحسين (Improvement Engineer)

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة كيميائية، هندسة ميكانيكية) أو ما يعادلهم من تخصصات الهندسة مع خبرة 8 سنوات.

– مهندس أتمتة العمليات والتشغيل (Process Automation Engineer)

المتطلبات: بكالوريوس في تخصص هندسي ذو صلة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

– مشغل وحدة تحكم (Console Operator)

المتطلبات: ثانوية عامة أو دبلوم في التخصص مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

– ممثل مشتريات (Procurement Representative)

المتطلبات: دبلوم في مجال (إدارة الأعمال، إدارة الموارد، الدعم الفني) أو ما يعادلهم مع خبرة 3 سنوات.

– مهندس أول آلات ومعدات (Sr. Instrument Engineer)

المتطلبات: بكالوريوس في تخصص (هندسة الآلات، الهندسة الكهربائية، الهندسة الإلكترونية) أو ما يعادلهم مع خبرة 11 سنة.

– مهندس معدات دوارة (Rotating Equipment Engineer)

المتطلبات: بكالوريوس تخصص (هندسة ميكانيكية) مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

– أخصائي تقنيات الاختبارات الغير إتلافية (NDT Tech Specialist)

المتطلبات: دبلوم لا يقل عن سنتين في تخصصات الميكانيكا أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات.

– محاسب تكاليف أول (Sr. Cost Accounting)

المتطلبات: بكالوريوس (مالية، محاسبة) أو ما يعادلهم ويفضل درجة الماجستير مع خبرة لا تقل عن 13 سنة.

– منسق أنشطة العمل (Work Activity Coordinator)

المتطلبات: دبلوم لا يقل عن سنتين في أي من التخصصات الفنية مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات.

ملاحظة: جميع الوظائف تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

مزايا العمل في صدارة:

– رواتب تنافسية

– بدل تعيين وبدل مواصلات وبدل سكن 3 رواتب وبدل تأثيث.

– تأمين طبي للموظف وعائلته والوالدين.

– راتب أساسي ثابت في شهر رمضان الكريم.

– برنامج إدخار للموظفين السعوديين

– بدلات أخرى حسب طبيعة العمل.

وأِشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط.