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برواتب تنافسية لحملة الدبلوم .. صدارة للكيميائيات تعلن عن توفر وظائف إدارية وفنية

برواتب تنافسية لحملة الدبلوم .. صدارة للكيميائيات تعلن عن توفر وظائف إدارية وفنية

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برواتب تنافسية لحملة الدبلوم .. صدارة للكيميائيات تعلن عن توفر وظائف إدارية وفنية

برواتب تنافسية لحملة الدبلوم .. صدارة للكيميائيات تعلن عن توفر وظائف إدارية وفنية
http://almnatiq.net/?p=627497

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات بالجبيل الصناعية عن توفر وظائف إدارية وفنية لحملة البكالوريوس والدبلوم مع خبرة على النحو التالي:

– أخصائي أول السلامة الشخصية (Personal Safety Specialist I)
المتطلبات: بكالوريوس في أي تخصص في مجال الهندسة أو العلوم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

– مهندس تحسين (Improvement Engineer)
المتطلبات: بكالوريوس (هندسة كيميائية، هندسة ميكانيكية) أو ما يعادلهم من تخصصات الهندسة مع خبرة 8 سنوات.

– مهندس أتمتة العمليات والتشغيل (Process Automation Engineer)
المتطلبات: بكالوريوس في تخصص هندسي ذو صلة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

– مشغل وحدة تحكم (Console Operator)
المتطلبات: ثانوية عامة أو دبلوم في التخصص مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

– ممثل مشتريات (Procurement Representative)
المتطلبات: دبلوم في مجال (إدارة الأعمال، إدارة الموارد، الدعم الفني) أو ما يعادلهم مع خبرة 3 سنوات.

– مهندس أول آلات ومعدات (Sr. Instrument Engineer)
المتطلبات: بكالوريوس في تخصص (هندسة الآلات، الهندسة الكهربائية، الهندسة الإلكترونية) أو ما يعادلهم مع خبرة 11 سنة.

– مهندس معدات دوارة (Rotating Equipment Engineer)
المتطلبات: بكالوريوس تخصص (هندسة ميكانيكية) مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

– أخصائي تقنيات الاختبارات الغير إتلافية (NDT Tech Specialist)
المتطلبات: دبلوم لا يقل عن سنتين في تخصصات الميكانيكا أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات.

– محاسب تكاليف أول (Sr. Cost Accounting)
المتطلبات: بكالوريوس (مالية، محاسبة) أو ما يعادلهم ويفضل درجة الماجستير مع خبرة لا تقل عن 13 سنة.

– منسق أنشطة العمل (Work Activity Coordinator)
المتطلبات: دبلوم لا يقل عن سنتين في أي من التخصصات الفنية مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات.

ملاحظة: جميع الوظائف تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

مزايا العمل في صدارة:

– رواتب تنافسية
– بدل تعيين وبدل مواصلات وبدل سكن 3 رواتب وبدل تأثيث.
– تأمين طبي للموظف وعائلته والوالدين.
– راتب أساسي ثابت في شهر رمضان الكريم.
– برنامج إدخار للموظفين السعوديين
– بدلات أخرى حسب طبيعة العمل.

وأِشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط.

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