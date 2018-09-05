مجلس غرفة جازان يعقد اجتماعه الدوري الحادي عشر

جازان - فضة عطيف

عقد مجلس إدارة غرفة جازان اليوم، اجتماعه الدوري الحادي عشر برئاسة رئيس مجلس الغرفة خالد بن محمد صايغ، حيث رفع في بداية حديثه التهنئة – باسمه وباسم الأعضاء والأمانة العامة – إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على نجاح موسم حج هذا العام ، مشيدين بالتطور الكبير الذي تشهده السعودية في جميع الأصعدة، ومن ذلك نجاحها في استقبال ملايين المسلمين، وإدارة تحركاتهم بشكل سلس، ومهارة تنظيمية عالية، جعلت العديد من دول العالم ينبهرون بتنظيم السعودية لهذه الحشود الضخمة، وإدارة تحركاتهم في مكة والمشاعر المقدسة، ومن مستوى الجاهزية العالية من خبرات طويلة، وأدوات وتقنيات حديثة؛ وذلك لمواجهة أي حوادث طارئة، وضمان سلامة الحجاج أثناء أداء مناسكهم وفق أعلى معايير الجودة والسلامة

بعدها بحث المجتمعون جملة من الموضوعات المتعلقة بنشاطات وبرامج وأهداف الغرفة، منها العرض المقدم من لجنة الخدمة الاجتماعية بالغرفة لإقامة منتدى الريادة والتمكين لذوي الاحتياجات الخاصة واستعراض نطاق أعمال اللجنة وجهودها في خدمة المجتمع بمنطقة جازان ومحافظاتها

كما استعرض المجلس التقرير المالي( النصف سنوي)، والاطلاع على التقرير الخاص بمراحل تنفيذ مشروع البرج الاستثماري الذي تنفذه الغرفة.

بعد ذلك اطلع اعضاء المجلس على سير عمل اللجان ووضع الخطط وجدولة الاجتماعات في العام الجديد 1440هـ

وأعتمد المجلس خطة مشاركة الغرفة في اليوم الوطني( 88 )

التي تهدف إلى «تنمية حس الانتماء إلى الوطن، والحفاظ على مكتسباته الحضارية والثقافية والتاريخية، وتجسد خطة مشاركة الغرفة لا إبراز هويتها الاقتصادية ومنجزاتها في جميع المجالات وفي نهاية الاجتماع تم اعتماد عدد من التوصيات المتعلقة ببنود الاجتماع.

وقدم رئيس مجلس الإدارة شكره وتقديره لجميع من أسهم في دعم الغرفة ، مؤكداً بأن هناك حراك تنموي إستثنائي في تاريخ المملكة والذي على أساسه تتقدم الغرف بالمملكة بتسارع غير معهود نحو تحقيق رؤية 2030