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أمير جازان بالنيابة يستقبل عددا من مشايخ الشمل بالمنطقة

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أمير جازان بالنيابة يستقبل عددا من مشايخ الشمل بالمنطقة

أمير جازان بالنيابة يستقبل عددا من مشايخ الشمل بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=627501
جازان - فضة عطيف

شدد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة على دور مشايخ الشمل بالمحافظات ومراكز المنطقة في المساهمة في الحفاظ على الامن ومتابعة الاحتياجات التنموية ، جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم ، عددا من مشايخ شمل منطقة جازان.
ورحّب سمو أمير منطقة جازان بالنيابة في بداية اللقاء بمشايخ الشمل ، مؤكداً أهمية الدور المناط بمشايخ القبائل في إنجاح أعمال مختلف الجهات الحكومية، وتنفيذ المشروعات الخدمية، والإسهام في حفظ الأمن من خلال التعاون مع مختلف الجهات الحكومية الخدمية والأمنية، راجياً العون والتوفيق للجميع لكل ما فيه خير للوطن والمواطن في ظل القيادة الرشيدة – أيدها الله -.
وتم خلال اللقاء بحث الموضوعات التي تهم المراكز والقرى التابعه لهم واحتياجاته من المشروعات الخدمية والتنموية.

وأعرب مشايخ الشمل من جهتهم عن شكرهم لسمو أمير منطقة جازان بالنيابة، ، و على حرصه ومتابعته الدائمة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وكل ما فيه خير المواطن والمقيم وتطور المنطقة.

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