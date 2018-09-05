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إردوغان: الهجوم على إدلب سيكون مجزرة

إردوغان: الهجوم على إدلب سيكون مجزرة
http://almnatiq.net/?p=627560
المناطق_وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الأربعاء)، إن الهجوم على منطقة إدلب السورية التي تسيطر عليها المعارضة سيكون مجزرة، وإن القمة القادمة في طهران التي ستشارك فيها إيران وروسيا وتركيا ستخرج بنتائج إيجابية.

وذكرت صحيفة حريت التركية، أن إردوغان كشف للصحافيين على متن الطائرة لدى عودته من زيارة رسمية إلى قرغيزستان إن خارطة الطريق المتفق عليها بين أنقرة وواشنطن بشأن منبج لا تمضي قدماً على نفس المسار.

وعن أزمة القس الأميركي، قال إردوغان إنه لا يمكن لتركيا تنفيذ “مطالب غير قانونية” فيما يتعلق بقضية القس الأميركي أندرو برانسون.

وتأتي قضية برانسون، الذي يحاكم في تركيا بتهم الإرهاب، في قلب أزمة دبلوماسية بين أنقرة وواشنطن أسهمت في هبوط الليرة التركية، مشيراً إلى أن تركيا تتبع سيادة القانون، وإن الولايات المتحدة لن تحقق تقدماً في القضية باستخدام التهديدات.

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