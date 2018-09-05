وزير المالية: يكشف عن أهداف هيئة عقارات الدولة

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أكد وزير المالية محمد الجدعان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن القيادة تضع المصلحة العامة للوطن والمواطن في كل إجراء أو قرار تتخذه بما يحقق الأهداف المرجوة منه، وذلك تعليقًا منه على قرار مجلس الوزراء بتحويل مصلحة أملاك الدولة في وزارة المالية إلى هيئة عامة باسم الهيئة العامة لعقارات الدولة ، والترتيبات التنظيمية لها.

وقال الجدعان: إن قرار مجلس الوزراء الموقر بإنشاء هذه الهيئة يصب في مصلحة الأعمال التنظيمية، وتطوير الأجهزة الحكومية في ظل حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على رفع كفاءة أداء جميع الجهات الحكومية بالشكل المطلوب.

وأضاف وزير المالية أن الهيئة العامة لعقارات الدولة وفق الترتيبات التنظيمية لها التي أقرها مجلس الوزراء تهدف إلى تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة، وحمايتها، والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها، وتوحيد ورسم السياسات المتعلقة بها، ومتابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بشؤون عقارات الدولة، وتطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بعقارات الدولة، بما يدعم تحقيق رؤية المملكة 2030.