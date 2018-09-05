احدث الأخبار

رغم بلوغها 46 عامًا.. لماذا تحتفظ فاطمة بالزي المدرسي الخاص بها حتى الآن؟!
أبرز المواد
 النفط يتراجع إلى 77 دولار مع انحسار مخاطر عاصفة أمريكية
أبرز المواد
 وزير البيئة يوقِّع 3 عقود لمشاريع في بريدة والرس بقيمة 646 مليون ريال
أبرز المواد
 الزعاق: طول الليل يتساوى مع النهار بعد 21 يومًا
أبرز المواد
 أمين القصيم يوقع عقود سفلته أحياء مدينة بريدة بـ 73 مليون ريال
منطقة القصيم
 الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في مديرية حيفان
أبرز المواد
 محمد البريك يبدأ برنامج التأهيل تمهيدًا للعودة إلى التدريبات
أبرز المواد
 إردوغان: الهجوم على إدلب سيكون مجزرة
أبرز المواد
 وزير المالية: يكشف عن أهداف هيئة عقارات الدولة
أبرز المواد
 تغريم مصرف «سوسييتيه جنرال» الفرنسي 1.1 مليار يورو لتعامله مع إيران
أبرز المواد
 «ابتلاع مرعب» يقتل ويحتجز آلاف السياح في اليابان
أبرز المواد
 “العمل”: بدء توطين المهن بمنافذ البيع في 4 أنشطة بسوق العمل بعد 6 أيام
أبرز المواد
رغم بلوغها 46 عامًا.. لماذا تحتفظ فاطمة بالزي المدرسي الخاص بها حتى الآن؟!

رغم بلوغها 46 عامًا.. لماذا تحتفظ فاطمة بالزي المدرسي الخاص بها حتى الآن؟!

أبرز المواد
النفط يتراجع إلى 77 دولار مع انحسار مخاطر عاصفة أمريكية

النفط يتراجع إلى 77 دولار مع انحسار مخاطر عاصفة أمريكية

أبرز المواد
وزير البيئة يوقِّع 3 عقود لمشاريع في بريدة والرس بقيمة 646 مليون ريال

وزير البيئة يوقِّع 3 عقود لمشاريع في بريدة والرس بقيمة 646 مليون ريال

أبرز المواد
الزعاق: طول الليل يتساوى مع النهار بعد 21 يومًا

الزعاق: طول الليل يتساوى مع النهار بعد 21 يومًا

أبرز المواد

وزير المالية: يكشف عن أهداف هيئة عقارات الدولة

وزير المالية: يكشف عن أهداف هيئة عقارات الدولة
http://almnatiq.net/?p=627564
المناطق_الرياض

أكد وزير المالية محمد الجدعان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن القيادة تضع المصلحة العامة للوطن والمواطن في كل إجراء أو قرار تتخذه بما يحقق الأهداف المرجوة منه، وذلك تعليقًا منه على قرار مجلس الوزراء بتحويل مصلحة أملاك الدولة في وزارة المالية إلى هيئة عامة باسم الهيئة العامة لعقارات الدولة ، والترتيبات التنظيمية لها.

وقال الجدعان: إن قرار مجلس الوزراء الموقر بإنشاء هذه الهيئة يصب في مصلحة الأعمال التنظيمية، وتطوير الأجهزة الحكومية في ظل حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على رفع كفاءة أداء جميع الجهات الحكومية بالشكل المطلوب.

وأضاف وزير المالية أن الهيئة العامة لعقارات الدولة وفق الترتيبات التنظيمية لها التي أقرها مجلس الوزراء تهدف إلى تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة، وحمايتها، والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها، وتوحيد ورسم السياسات المتعلقة بها، ومتابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بشؤون عقارات الدولة، وتطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بعقارات الدولة، بما يدعم تحقيق رؤية المملكة 2030.

روابط ذات صلة

رغم بلوغها 46 عامًا.. لماذا تحتفظ فاطمة بالزي المدرسي الخاص بها حتى الآن؟!

رغم بلوغها 46 عامًا.. لماذا تحتفظ فاطمة بالزي المدرسي الخاص بها حتى الآن؟!
النفط يتراجع إلى 77 دولار مع انحسار مخاطر عاصفة أمريكية

النفط يتراجع إلى 77 دولار مع انحسار مخاطر عاصفة أمريكية
وزير البيئة يوقِّع 3 عقود لمشاريع في بريدة والرس بقيمة 646 مليون ريال

وزير البيئة يوقِّع 3 عقود لمشاريع في بريدة والرس بقيمة 646 مليون ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*