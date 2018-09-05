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محمد البريك يبدأ برنامج التأهيل تمهيدًا للعودة إلى التدريبات

محمد البريك يبدأ برنامج التأهيل تمهيدًا للعودة إلى التدريبات
http://almnatiq.net/?p=627567
المناطق_الرياض

بدأ محمد البريك لاعب نادي الهلال برنامجه التأهيلي تمهيدًا لعودته للمشاركة في تدريبات فريقه التحضيرية لباقي مباريات الدوري السعودي.

وأكد الهلال أن اللاعب واصل الوجود في العيادة الطبية عقب الإصابة التي تعرض لها بالتواء في مفصل القدم خلال مباراة الجولة الأولى من بطولة الدوري بين الهلال والفيحاء.

وسيواصل الهلال مساء اليوم الأربعاء تدريباته؛ تحضيرًا للجولة الثانية من بطولة الدوري بمشاركة لاعبيه الذين لم يلتحقوا مع منتخبات بلادهم للمشاركات الدولية.

ويلعب الهلال مباراة الجولة الثانية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في ضيافة فريق الرائد يوم الجمعة 14 سبتمبر.

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