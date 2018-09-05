الزعاق: طول الليل يتساوى مع النهار بعد 21 يومًا

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أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق أن النهار لا يزال أطول من الليل، وخلال هذه الأيام يأخذ الليل حصته من النهار بمقدار نصف دقيقة تقريبًا بشكل يومي.

وأضاف الزعاق في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر أن بعد 21 يومًا سيتساوى طول الليل مع النهار وستكون حصة كل منهما 12 ساعة، كاشفًا أن ذلك يوافق يوم الخميس 1440/1/17 2018/9/27.

وقبل أيام قال الزعاق إن النجم الثاني من سهيل دخل وهو موسم التغيرات الجوية السريعة ولتقليل الآثار الناتجة من ذلك على الأجساد خلال هذه الفترة يستحسن تجنب شرب الماء البارد خاصة في حال الإصباح، وتقليل درجة تبرد التكييف، وتجنب النوم بالعراء دون لحاف.

وفلكيًا، الاعتدال هو الزمن الذي يتساوى فيه الليل والنهار في شتى أنحاء العالم، حيث يصادف الاعتدال الربيعي والخريفي يومين في السنة، وذلك عندما تكون الشمس عمودية فوق خط الاستواء بشكل مباشر.

وفي هذا الوقت، يكون طول الليل والنهار متساويين تقريبًا في كل بقعة من بقاع الأرض. ويحدث الاعتدال الربيعي في شهري مارس وسبتمبر، وفي نصف الكرة الشمالي يحدث الاعتدال الربيعي في شهر مارس، بحيث يعلن عن بداية شهر الربيع، وغالبًا ما يُطلق عليه الاعتدال الربيعي.

أما اعتدال شهر سبتمبر، فيعلن عن بداية شهر الخريف ويسمى الاعتدال الخريفي، ويكون الحال في نصف الكرة الجنوبي على النقيض من ذلك.