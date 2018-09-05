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وزارة الدفاع بقواتها المسلحة تستعد لتنفيذ التمرين السعودي – الأمريكي “درع الوقاية 2”

وزارة الدفاع بقواتها المسلحة تستعد لتنفيذ التمرين السعودي – الأمريكي “درع الوقاية 2”
http://almnatiq.net/?p=627628
المناطق - عطاالله العمراني

تستعد القوات المسلحة السعودية مطلع الأسبوع القادم لتنفيذ التمرين المختلط ( درع الوقاية٢ ) مع القوات الامريكية الصديقة وبمشاركة من وزارة الصحة والدفاع المدني، الذي سوف يُنفذ في قاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط.

ويهدف التمرين إلى إدارة الأزمات الناتجة عن أسلحة التدمير الشامل والوصول إلى أعلى درجات التنسيق بين جميع أفرع القوات المسلحة وتحقيق التعاون والتكامل على المستوى الوطني مع الجهات المشاركة من القطاعات الحكومية الأخرى لتحقيق الإستجابة الفورية والفعالة لهذا النوع من الأزمات.

ويأتي هذا التمرين ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الدفاع ممثلة بقواتنا المسلحة لتدريب كافة القطاعات العسكرية ضمن الخطة السنوية، التي تهدف أيضا لدعم أواصر التعاون والعلاقات مع القوات الصديقة وصقل وتأهيل وتبادل الخبرات وتطوير المهارات ، وإبراز قدرات واحترافية وجاهزية قواتنا المسلحة.

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