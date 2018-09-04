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نادي الجوف يحتفل بالعاملين و اللاعبين

نادي الجوف يحتفل بالعاملين و اللاعبين
http://almnatiq.net/?p=627634
المناطق - الجوف

أعلن نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة انطلاقة الموسم الرياضي 2019/2018م و ذلك من خلال حفل استقبال أقامه النادي بحضور رئيس و أعضاء مجلس إدارة النادي ، بالإضافة إلى الطواقم الفنية و الإدارية و اللاعبين .

بدأ اللقاء بكلمة للأستاذ عبد الله بن مصلح المريح رئيس النادي ؛ رحبّ فيها بالجميع و مهنئَا لهم هذه العودة ، و مقدمًا شكره لهم على ما تم تقديمه من مجهودات و تحقيق المنجزات ، و طالب المريح ، الأجهزة الفنية و الإدارية ولاعبي النادي على بذل مزيدٍ من الجهد و التدريب للمنافسات في كافة البطولات و تحقيق نتائج متميزة و مراكز متقدمة على مستوى المملكة ، مؤكدًا بأن هذا الموسم سوف يشهد بإذن الله تطورًا في المستوى الفني للاعبين لتحقيق الأهداف المنشودة و التي يتطلع لها النادي .

من جانبه حثّ أمين عام النادي الأستاذ خالد بن عايد الحبوب ، الجميع علي أهمية التكاتف و التعاون و العمل بروح الفريق الواحد، لتطوير الألعاب المختلفة داخل النادي من أجل تحقيق البطولات و الإنجازات ، منوهًا بأن الجميع فخورون بالمنجزات الجماعية و الفردية ، و انضمام عددٍ من لاعبي النادي لصفوف المنتخبات ، مؤكدًا بأن هذا الطموح لن يتوقف عند هذا الحدّ ، و على اللاعبين الالتزام بالتدريبات و التعليمات الفنية و التي سوف تؤدي بعد توفيق الله إلى تطوير مستواهم و قدراتهم البدنية و الفنية.

و في نهاية اللقاء تم مناقشة العقبات و الصعوبات التي تواجههم ، و احتياج اللاعبين و مقترحاتهم .

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