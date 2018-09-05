الأمير سعود بن نايف يستقبل رئيس اللجنة الإشرافية لمراكز بيان الخيري لتعليم القرآن الكريم

الدمام - المناطق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء ، رئيس اللجنة الإشرافية للمركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه “بيان” الشيخ عبدالحميد البديع وعدد من أعضاء اللجنة الإشرافية ومنسوبي المركز.

وأكد سموه على أهمية تعليم القرآن الكريم لجميع فئات المجتمع لاسيما النشء والحرص على تدبر القرآن الكريم ومعرفة تفسيره ومعانيه، مضيفا سموه بأن الجميع في هذه البلاد، الكبير والصغير يتشرفون بخدمة كتاب الله تعالى.

وأشاد سموه بتوجه المركز الخيري نحو العمل على التطبيقات الذكية التي تعنى بتعليم القرآن الكريم بيسر وسهولة.

من جهته قدم الشيخ عبدالحميد البديع شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامها ومتابعتهما لكافة أنشطة الجهات الخيرية لا سيما ما يتعلق بكتاب الله تعالى، لافتاً إلى أن ذلك هو ما يسير عليه ولاة أمر هذه البلاد المباركة منذ توحيدها .