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أمير الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للجبيل

أمير الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للجبيل
http://almnatiq.net/?p=627636
الدمام - المناطق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور مصلح بن حامد العتيبي ومدراء العموم، ومدير العلاقات العامة والإعلام بالهيئة.

واطلع سموه على عدد من الموضوعات التي تهم عمل الهيئة الملكية بالجبيل وأبرز الأعمال التي تقوم بها الهيئة ، مستعرضاً سموه أبرز الخطط التي تنفذها الهيئة وأبرز خدمات التعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة ، منوهاً سموه بالدعم الذي تلقاه الهيئة من القيادة الرشيدة يحفظها الله.

من جانبه شكر الدكتور العتيبي سمو أمير المنطقة الشرقية على حسن الاستقبال والتوجيهات السديدة ، سائلا الله العلي القدير التوفيق للجميع .

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