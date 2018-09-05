غرفة الشرقية تطلق المرحلة الثالثة من مبادرتها لتدريب 3000 شاب وشابة في برنامج “مهارات موظفي المبيعات”

الدمام - مريم البراهيم

بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلتين الاولى والثانية من مبادرة غرفة الشرقية الوطنية التي تقدمها بشكل مجاني لتأهيل وتدريب 3000 شاب وشابة لسوق العمل، وتزويدهم بالعديد من المهارات والمعارف المطلوبة للوظائف الجديدة التي أقر مجلس الوزراء إلزامية توطينها في 12 نشاطا اقتصاديا وقصرها على المواطنين السعوديين تطلق الغرفة المرحلة الثالثة من المبادرة وذلك للتدريب في برنامج “مهارات موظفي المبيعات” يوم الاحد المقبل 9 سبتمبر ويستمر حتى 12 سبتمبر 2018.

وينطلق البرنامج ضمن المرحلة الثالثة للمبادرة حيث يحتضنه المقر الرئيس للغرفة بالدمام من الساعة 4 عصراً وحتى 9 مساءً، كمايقدم بشكل مجاني ويستحق المشاركون المستوفون لعدد ساعات البرنامج التدريبة شهادات حضور.

من جهته اوضح رئيس مجلس ادارة الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي بأن المرحلتين الاولى والثانية للمبادرة سجلت تفاعلا واهتماما بالغا من المسجلين حيث شارك فيها عدد كبير من الشباب والشابات الراغبين في تطوير امكاناتهم واكتساب المهارات والمعلومات الجديدة من ذوي الخبرة في هذا المجال، وخضعوا للتدريب بمعدل 5 ساعات يوميا من مدربين اكاديميين لديهم التجربة العلمية وايضا مارسوا العمل التجاري في الميدان وتكونت لهم خبرة عملية عميقة بجميع تفاصيلها قدموها للمتدربين، حيث حرصنا ان يكون التدريب ذو اثر فعال على المشاركين.

وقال الخالدي بان المرحلة الثالثة تعقد خلال اربعة ايام حيث يهدف البرنامج “مهارات موظفي المبيعات” الى اكتشاف احتياجات العملاء باستخدام الأسئلة الذكية، والتعرف على أنماط هؤلاء العملاء وكيفية التعامل مع كل نوع منهم، وتنمية المهارات البيعية وجهاً لوجه وعبر الهاتف، والتغلب على رهبة البيع والرد، والقدرة على التفاوض والإقناع وتنمية العلاقات بالعملاء، وعرض مفاهيم علم وفن البيع والتسويق الحديث، ومواصفات البائع المتميز، والتدرب على الخطوات العملية لإنجاح العملية البيعية، وتنمية المهارات العملية في تطبيق نظريات البيع، والالمام بتحديد احتياجات العملاء بكفاءة وفاعلية، واعداد التقارير البيعية وفق معايير تراعي اسس التسويق والمبيعات، وتنمية مهارات العرض والتقديم والإلقاء، وكسر حاجز الخوف والتوتر عند الوقوف أمام العملاء.

ويتناول البرامج العديد من المحاور أبرزها تصنيف شرائح العملاء ومعرفة العملاء المستهدفين، وعلاقة الاحتياجات بالدوافع الشرائية، ومهارات الإصغاء والذكاء العاطفي، ومهارات التفاوض والإقناع، بالإضافة إلى تدريب عملي على كيفية التعامل مع اعتراضات وأعذار العملاء. وأهم الأسباب لعدم موافقة العملاء على الشراء، والبيع التقاطعي والبيع التصاعدي، وادارة الوقت لموظفي المبيعات، ومهارة معالجة اعتراض العملاء بحرفية، ومهارات البحث عن العملاء المحتملين للشراء، والاخطاء القاتلة في عمليات البيع وكيفية تلافيها.