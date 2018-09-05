أمير القصيم يكرم عدداً من منسوبي الشرطة نظير جهودهم في حفظ الأمن

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كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم الأربعاء بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة بحضور مدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر بن محمد الطالب ، عدداً من منسوبي شرطة المنطقة نظير جهودهم المخلصة في مجال عملهم ، ودورهم الكبير في حفظ الأمن بتوفيق من الله وسرعة تفاعلهم مع القضايا الأمنية.

وقد أثنى سمو أمير القصيم على ما يبذله رجال الأمن خدمةً لدينهم ووطنهم وحفاظاً على مقدساته ومكتسباته ، والجهود المخلصة التي أثمرت عن تحقيق العديد من النجاحات الأمنية ، مشيداً بما تقدمه الدولة من إمكانيات للقطاع الأمني حرصاً منها على الارتقاء بالعمل الأمني على كافة الأصعدة ، منوهاً بما يلقاه القطاع الأمني من دعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ ، والرعاية والاهتمام المتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

بدوره قدم مدير شرطة منطقة القصيم جزيل شكره وتقديره لأمير المنطقة ، مثمناً دعم سموه واهتمامه بأبنائه رجال الأمن والذي كان له الأثر البالغ في الارتقاء بأعمال الأجهزة الأمنية بالمنطقة.