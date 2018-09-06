دراسة توضح خطر النوم في الصباح على الجسم

المناطق - وكالات

أوضحت دراسة أمريكية شملت 984 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 22 إلى 60 عامًا، أن النوم في وقت متأخر من الصباح قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير.

وأكدت الدراسة أن النوم ساعة إضافية في نهاية الأسبوع أكثر من الساعات الاعتيادية يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأمراض القلبية الوعائية بنسبة 11٪. وكلما بقي الشخص طويلا في السرير كلما ارتفع مستوى الكوليسترول وازدادت مقاومة الأنسولين لديه.

وتؤكد هذه الدراسة دراسة سابقة كانت قد أظهرت أن عدم انتظام النوم يزيد من خطر السمنة بنسبة 33٪. كما أن هناك أيضا آثار على المزاج. حيث أن ، أولئك الذين يستيقظون متأخرين يكونون أقل نشاطا من غيرهم.

ولكن النوم ساعات اضافية في الصباح بعد عدة ليال من قلة النوم هي محبذة، وقد ثبت بالفعل أن أولئك الذين ينامون، على سبيل المثال، أربع ليال أربع ساعات ونصف ساعة، ثم ليلة واحدة لمدة اثنتي عشرة ساعة أو أحد عشر ساعة تمكنوا من إعادة عملية تنظيم جلوكوز الدم الى وضعها الطبيعي بعد اضطرابها بسبب قلة النوم.

يتسبب النوم لساعات إضافية في الصباح في اضطراب نظام الساعة البيولوجية التي تخضع لتأثير الضوء والظلام، لذلك، فان عدم التوازن في هذا الايقاع يسبب اضطراب في عملية الأيض ويزيد من خطر السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ومن هنا تقول الدراسة “إن النوم لساعات اضافية في الصباح مفيد للجسم بعد عدة ليال من قلة النوم، ومن جهة أخرى فهو مضر في حالة حصول الجسم على ما يكفيه من النوم”.