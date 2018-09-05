إصابات طفيفة بعد إنقلاب مركبة معلمات في المجمعة

المناطق _الرياض

تعرضت معلمات مدرسة متوسطة في المجمعة صباح اليوم الأربعاء إلى حادث انقلاب وسط الطريق، ولم تسفر عنه إصابات بالغة ولا وفيات، مجرد إصابات طفيفة وكدمات، تم نقلهم على إثرها إلى مستشفى “الأرطاوية” وتحسنت حالتهم.

ونشرت الصفحة الرسمية لإدارة التعليم بمحافظة المجمعة -عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي- بيانًا بشأن الحادث، قالت فيه: تعرضت معلمات متوسطة أم الجماجم صباح اليوم لحادث انقلاب المركبة التي تقلهم ويتلقون العلاج اللازم في مستشفى الأرطاوية وسط متابعة مدير مكتب التعليم في الأرطاوية أ. عبدالله الذياب الذي أفاد أنهم لم يصبهم سوى كدمات بسيطه ولله الحمد”.