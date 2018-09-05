صدور الموافقة السامية بإنشاء محطتي تحلية مياه بالخبر والجبيل

المناطق _الرياض

أعلن عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، صدور الموافقة السامية على إنشاء محطتي تحلية مياه، في الخبر والجبيل.

وقال الوزير، في بيان: “أزف البشرى لسكان المنطقة الشرقية بالموافقة السامية على إنشاء محطتي تحلية في الخبر والجبيل، بطاقة إجمالية تتجاوز مليون م3 يوميا، تحقيقا لرفع مستوى الخدمات في منظومة البيئة والمياه والزراعة لخدمة المواطنين”.

وأضاف الوزير الفضلي: “أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين على الموافقة السامية بإنشاء المحطتين في الجبيل والخبر، بتكلفة ٤ مليارات ريال، سيكون لها الأثر البالغ في الارتقاء بجودة خدمات المياه ونطاق تغطيتها”.