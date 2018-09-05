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أمير المنطقة الشرقية يستقبل معالي رئيس هيئة النقل العام ورئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية

أمير المنطقة الشرقية يستقبل معالي رئيس هيئة النقل العام ورئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية
http://almnatiq.net/?p=627672
المناطق _ الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء معالي رئيس هيئة النقل العام ورئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح بن محمد الرميح وعدد من منسوبي المؤسسة .

 واطلع سموه خلال اللقاء على التقرير السنوي للمؤسسة وآخر التطورات التي تشهدها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالخدمات وبتطوير القطارات وجداول الرحلات والالتزام بمستوى السلامة وأيضاً مستوى إنجاز المشاريع.

موجه سموه بأهمية تقديم الخدمات المتميزة للمستفيدين، والالتزام بمواعيد الرحلات والمحافظة على سلامة الركاب وإعطاء كل ذي حق حقه، مقدماً سموه الشكر للهيئة على مستوى التحسن الذي لمسه سموه في أداء المؤسسة.

من جانبه قدم معالي الدكتور الدكتور الرميح شكره للقيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود بالنقل والمواصلات ، وكذلك الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على متابعتهم الدائمة وتوجيهاتهم السديدة لتطوير خدمات قطاع النقل بالمنطقة، مؤكداً بأن المنطقة الشرقية تشهد نمواً في أعداد الركاب بين الدمام والهفوف  والرياض تتجاوز 20% ، وكذلك على مستوى نقل البضائع من ميناء الدمام ، مبيناً بأنه لا يوجد أي تكدس في نقل البضائع ولله الحمد .

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