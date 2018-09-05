احدث الأخبار

أمير الجوف يستعرض مع مدير التعليم أنشطتهم الصيفية والخطة المدرسية
أبرز المواد
 فتح باب الترشيح لجائزة الملك فيصل في دورتها الثانية والأربعين
أبرز المواد
 “داوود الشريان” يصدر قراراً بتعيين وليد إبراهيم المجلي مديراً عاماً لقناة السعودية
أبرز المواد
 أمير مكة يترأس الاجتماع التطويري لملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة ؟”
أبرز المواد
 غرفة جدة تعزز مكانتها في تنمية المحافظات عبر فرع “خليص”
منطقة مكة المكرمة
 السوق السعودي يقلص تراجعه الى 250 نقطة مغلقا عند 7719 نقطة
أبرز المواد
 أمير المنطقة الشرقية يستقبل معالي رئيس هيئة النقل العام ورئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية
أبرز المواد
 صدور الموافقة السامية بإنشاء محطتي تحلية مياه بالخبر والجبيل
أبرز المواد
 انعقاد المجلس التنسيقي الثاني لمتابعة تمويل الخطة الأممية للاستجابة الإنسانية في اليمن بمقر مركز الملك سلمان للإغاثة في الرياض
أبرز المواد
 المحكمة الجزائية المتخصصة تواصل النظر بإتهامات النيابة العامة ضد “متهم” بتشكيله تنظيما سريا داخل المملكة
أبرز المواد
 إصابات طفيفة بعد إنقلاب مركبة معلمات في المجمعة
أبرز المواد
 أمير القصيم يكرم عدداً من منسوبي الشرطة نظير جهودهم في حفظ الأمن
منطقة القصيم
أمير الجوف يستعرض مع مدير التعليم أنشطتهم الصيفية والخطة المدرسية

أمير الجوف يستعرض مع مدير التعليم أنشطتهم الصيفية والخطة المدرسية

أبرز المواد
فتح باب الترشيح لجائزة الملك فيصل في دورتها الثانية والأربعين

فتح باب الترشيح لجائزة الملك فيصل في دورتها الثانية والأربعين

أبرز المواد
“داوود الشريان” يصدر قراراً بتعيين وليد إبراهيم المجلي مديراً عاماً لقناة السعودية

“داوود الشريان” يصدر قراراً بتعيين وليد إبراهيم المجلي مديراً عاماً لقناة السعودية

أبرز المواد
أمير مكة يترأس الاجتماع التطويري لملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة ؟”

أمير مكة يترأس الاجتماع التطويري لملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة ؟”

أبرز المواد

يتصدر قائمة خدماتها الموجهة لمجتمع الأعمال

غرفة جدة تعزز مكانتها في تنمية المحافظات عبر فرع “خليص”

غرفة جدة تعزز مكانتها في تنمية المحافظات عبر فرع “خليص”
http://almnatiq.net/?p=627679
المناطق _ جدة
عززت غرفة جدة مكانتها في تنمية محافظات المنطقة التي تنتشر بها فروعها ، حيث يعتبر فرع الغرفة بمحافظة خليص أحد منظومة مراكز الخدمة التي تسهل على أصحاب الأعمال في إنهاء مختلف إجراءاتهم ورفع العناء عنهم بدلاً من زيارة المقر الرئيسي وذلك في إطار خطتها التطويرية التي يعمل عليها مجلس الإدارة في خدمة مصالح أكثر من 100 ألف منتسب .

ويقدم فرع غرفة جدة بمحافظة خليص خدمات شاملة لقطاع الأعمال وتوفير عدد كبير من الفرص الاستثمارية وسط تكاتف جهود القطاعين العام والخاص ، وسط توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بالاهتمام بالمحافظات التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة.

واختارت الغرفة فرعها بخليص لما تمتلكه من امكانات كبيرة تؤهلها للمشاركة بفعالية في النهضة الشاملة التي تشهدها المنطقة وما تتميز به من موقع استراتيجي بين العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، وتعتبر الشريان الرئيسي القريب لجدة، حيث تستطيع توفير عدد من الفرص التنموية في مختلف القطاعات وبالأخص الصناعي والزراعي والخدمي.

ويستشرف الفرع الفرص الواعدة بالمحافظة وتطوير مختلف المشاريع القائمة والمستقبلية لكي يتحقق لهذه المحافظة التكامل الاقتصادي والنجاح الاستثماري على مختلف الأصعدة وبالأخص فيما يتعلق بتوفير فرص عمل للشباب والفتيات ، ساعياً الفرع للنهوض بخدمة مجتمع الأعمال ودعم خطط التنمية وتسهيل الإجراءات للمنشآت وتذليل كافه الصعوبات أمام مجتمع الأعمال بالمحافظة .

يذكر أن محافظة خليص تشهد تطوراً في مختلف المجالات وتحظى به من موقع استراتيجي هام ، بين أشرف بقاع الأرض “مكة المكرمة والمدينة المنورة” وقربها من ثاني أكبر مدينة بالمملكة مدينة جدة ، ووقوعها على طرق سريعة هامة ، أضافة لأنها تبعد حوالي ٢٠ كم عن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومحطة قطار الحرمين ، وتبلغ مساحتها نحو 4277 كم2 ، بالإضافة إلى الآثار التاريخية الموجودة بها كجبل جمدان وغيره من القلاع التاريخية والعيون الأثرية ، كما أن خصوبة أرضها تغري بمشاريع زراعية ضخمة تستهوي المستثمرين .

روابط ذات صلة

أمير مكة يترأس الاجتماع التطويري لملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة ؟”

أمير مكة يترأس الاجتماع التطويري لملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة ؟”
لرفع جودة الخدمات وتطوير آلية تقديمها نظارات الواقع الافتراضي في تجربة المراكز الصحية بتخصصي الطائف

لرفع جودة الخدمات وتطوير آلية تقديمها نظارات الواقع الافتراضي في تجربة المراكز الصحية بتخصصي الطائف
تفاصيل الوظائف بالقوات البحرية الملكية

تفاصيل الوظائف بالقوات البحرية الملكية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*