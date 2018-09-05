غرفة جدة تعزز مكانتها في تنمية المحافظات عبر فرع “خليص”

المناطق _ جدة

عززت غرفة جدة مكانتها في تنمية محافظات المنطقة التي تنتشر بها فروعها ، حيث يعتبر فرع الغرفة بمحافظة خليص أحد منظومة مراكز الخدمة التي تسهل على أصحاب الأعمال في إنهاء مختلف إجراءاتهم ورفع العناء عنهم بدلاً من زيارة المقر الرئيسي وذلك في إطار خطتها التطويرية التي يعمل عليها مجلس الإدارة في خدمة مصالح أكثر من 100 ألف منتسب .

ويقدم فرع غرفة جدة بمحافظة خليص خدمات شاملة لقطاع الأعمال وتوفير عدد كبير من الفرص الاستثمارية وسط تكاتف جهود القطاعين العام والخاص ، وسط توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بالاهتمام بالمحافظات التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة.

واختارت الغرفة فرعها بخليص لما تمتلكه من امكانات كبيرة تؤهلها للمشاركة بفعالية في النهضة الشاملة التي تشهدها المنطقة وما تتميز به من موقع استراتيجي بين العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، وتعتبر الشريان الرئيسي القريب لجدة، حيث تستطيع توفير عدد من الفرص التنموية في مختلف القطاعات وبالأخص الصناعي والزراعي والخدمي.

ويستشرف الفرع الفرص الواعدة بالمحافظة وتطوير مختلف المشاريع القائمة والمستقبلية لكي يتحقق لهذه المحافظة التكامل الاقتصادي والنجاح الاستثماري على مختلف الأصعدة وبالأخص فيما يتعلق بتوفير فرص عمل للشباب والفتيات ، ساعياً الفرع للنهوض بخدمة مجتمع الأعمال ودعم خطط التنمية وتسهيل الإجراءات للمنشآت وتذليل كافه الصعوبات أمام مجتمع الأعمال بالمحافظة .

يذكر أن محافظة خليص تشهد تطوراً في مختلف المجالات وتحظى به من موقع استراتيجي هام ، بين أشرف بقاع الأرض “مكة المكرمة والمدينة المنورة” وقربها من ثاني أكبر مدينة بالمملكة مدينة جدة ، ووقوعها على طرق سريعة هامة ، أضافة لأنها تبعد حوالي ٢٠ كم عن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومحطة قطار الحرمين ، وتبلغ مساحتها نحو 4277 كم2 ، بالإضافة إلى الآثار التاريخية الموجودة بها كجبل جمدان وغيره من القلاع التاريخية والعيون الأثرية ، كما أن خصوبة أرضها تغري بمشاريع زراعية ضخمة تستهوي المستثمرين .