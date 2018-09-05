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“داوود الشريان” يصدر قراراً بتعيين وليد إبراهيم المجلي مديراً عاماً لقناة السعودية

أبرز المواد

“داوود الشريان” يصدر قراراً بتعيين وليد إبراهيم المجلي مديراً عاماً لقناة السعودية

“داوود الشريان” يصدر قراراً بتعيين وليد إبراهيم المجلي مديراً عاماً لقناة السعودية
http://almnatiq.net/?p=627685
المناطق - الرياض

أصدر الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داوود الشريان، قرارا بتعيين وليد إبراهيم المجلي مديراً عاماً لقناة السعودية.

ويعد المجلي أحد أبناء القناة الذين يتمتعون بخبرة واسعة في المجال الإعلامي ، من خلال عمله في التلفزيون لفترة تمتد لأكثر من 20 عاما.

ويحمل المجلي درجة الماجستير في تخصص الإذاعة والتلفزيون من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. كما تقلّد عدة مناصب سابقة أهمها نائباَ لمدير عام القناة السعودية، سبقها توليه إدارة التنسيق في القناة، ثم مساعدا لمدير القناة لشؤون البث.

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