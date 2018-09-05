فتح باب الترشيح لجائزة الملك فيصل في دورتها الثانية والأربعين

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أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل عن فتح باب الترشيح للدورة الثانية والأربعين 2020م في أفرع الجائزة الخمسة. وأوضح الأمين العام لجائزة الملك فيصل الدكتور عبد العزيز السبيّل أن لجان الجائزة تحدد في كل عام موضوعاً علمياً لكل جائزة من الجوائز الأربع. وقد تم تحديد موضوعات هذه الدورة على النحو الآتي:

جائزة الدراسات الإسلامية “تراث القدس الإسلامي”

جائزة اللغة العربية والأدب “الدراسات اللغوية العربية باللغات الأخرى”

جائزة الطب “أمراض الهيموغلوبين”

جائزة العلوم “علم الحياة”

أما جائزة خدمة الإسلام، فهي جائزة تقديرية، تُمنح لمن له دور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين فكرياً وعملياً، من خلال أعمال مختلفة، وأنشطة متنوعة، وبرامج ومشروعات، ذات أثر في المجتمع المسلم.

وأشار السبيّل إلى أن الترشيحات تقتصر على الهيئات والمؤسسات العلمية والجامعات، وأن الترشيح للجائزة يمتد لسبعة أشهر، تنتهي بنهاية شهر مارس 2019م.

وتستقبل الجائزة الترشيحات عبر البريد العادي أوالبريد الإلكتروني، أو من خلال النظام الإلكتروني:

( www.kingfaisalprize.org/nomination )

ولمزيد من المعلومات عن الترشح وشروطه يمكن زيارة موقع الجائزة:

( www.kingfaisalprize.org )