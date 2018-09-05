احدث الأخبار

فتح باب الترشيح لجائزة الملك فيصل في دورتها الثانية والأربعين
أبرز المواد
 “داوود الشريان” يصدر قراراً بتعيين وليد إبراهيم المجلي مديراً عاماً لقناة السعودية
أبرز المواد
 أمير مكة يترأس الاجتماع التطويري لملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة ؟”
أبرز المواد
 غرفة جدة تعزز مكانتها في تنمية المحافظات عبر فرع “خليص”
منطقة مكة المكرمة
 السوق السعودي يقلص تراجعه الى 250 نقطة مغلقا عند 7719 نقطة
أبرز المواد
 أمير المنطقة الشرقية يستقبل معالي رئيس هيئة النقل العام ورئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية
أبرز المواد
 صدور الموافقة السامية بإنشاء محطتي تحلية مياه بالخبر والجبيل
أبرز المواد
 انعقاد المجلس التنسيقي الثاني لمتابعة تمويل الخطة الأممية للاستجابة الإنسانية في اليمن بمقر مركز الملك سلمان للإغاثة في الرياض
أبرز المواد
 المحكمة الجزائية المتخصصة تواصل النظر بإتهامات النيابة العامة ضد “متهم” بتشكيله تنظيما سريا داخل المملكة
أبرز المواد
 إصابات طفيفة بعد إنقلاب مركبة معلمات في المجمعة
أبرز المواد
 أمير القصيم يكرم عدداً من منسوبي الشرطة نظير جهودهم في حفظ الأمن
منطقة القصيم
 غرفة الشرقية تطلق المرحلة الثالثة من مبادرتها لتدريب 3000 شاب وشابة في برنامج “مهارات موظفي المبيعات”
المنطقة الشرقية
فتح باب الترشيح لجائزة الملك فيصل في دورتها الثانية والأربعين

فتح باب الترشيح لجائزة الملك فيصل في دورتها الثانية والأربعين

أبرز المواد
“داوود الشريان” يصدر قراراً بتعيين وليد إبراهيم المجلي مديراً عاماً لقناة السعودية

“داوود الشريان” يصدر قراراً بتعيين وليد إبراهيم المجلي مديراً عاماً لقناة السعودية

أبرز المواد
أمير مكة يترأس الاجتماع التطويري لملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة ؟”

أمير مكة يترأس الاجتماع التطويري لملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة ؟”

أبرز المواد
غرفة جدة تعزز مكانتها في تنمية المحافظات عبر فرع “خليص”

غرفة جدة تعزز مكانتها في تنمية المحافظات عبر فرع “خليص”

منطقة مكة المكرمة

فتح باب الترشيح لجائزة الملك فيصل في دورتها الثانية والأربعين

فتح باب الترشيح لجائزة الملك فيصل في دورتها الثانية والأربعين
http://almnatiq.net/?p=627688
المناطق - الرياض

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل عن فتح باب الترشيح للدورة الثانية والأربعين 2020م في أفرع الجائزة الخمسة. وأوضح الأمين العام لجائزة الملك فيصل الدكتور عبد العزيز السبيّل أن لجان الجائزة تحدد في كل عام موضوعاً علمياً لكل جائزة من الجوائز الأربع. وقد تم تحديد موضوعات هذه الدورة على النحو الآتي:

  • جائزة الدراسات الإسلامية “تراث القدس الإسلامي”
  • جائزة اللغة العربية والأدب “الدراسات اللغوية العربية باللغات الأخرى”
  • جائزة الطب “أمراض الهيموغلوبين”
  • جائزة العلوم “علم الحياة”

أما جائزة خدمة الإسلام، فهي جائزة تقديرية، تُمنح لمن له دور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين فكرياً وعملياً، من خلال أعمال مختلفة، وأنشطة متنوعة، وبرامج ومشروعات، ذات أثر في المجتمع المسلم.

وأشار السبيّل إلى أن الترشيحات تقتصر على الهيئات والمؤسسات العلمية والجامعات، وأن الترشيح  للجائزة يمتد لسبعة أشهر، تنتهي بنهاية شهر مارس 2019م.

وتستقبل الجائزة الترشيحات عبر البريد العادي أوالبريد الإلكتروني، أو من خلال النظام الإلكتروني:

www.kingfaisalprize.org/nomination )

ولمزيد من المعلومات عن الترشح وشروطه يمكن زيارة موقع الجائزة:

www.kingfaisalprize.org )

روابط ذات صلة

“داوود الشريان” يصدر قراراً بتعيين وليد إبراهيم المجلي مديراً عاماً لقناة السعودية

“داوود الشريان” يصدر قراراً بتعيين وليد إبراهيم المجلي مديراً عاماً لقناة السعودية
أمير مكة يترأس الاجتماع التطويري لملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة ؟”

أمير مكة يترأس الاجتماع التطويري لملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة ؟”
السوق السعودي يقلص تراجعه الى 250 نقطة مغلقا عند 7719 نقطة

السوق السعودي يقلص تراجعه الى 250 نقطة مغلقا عند 7719 نقطة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*