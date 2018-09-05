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أمير الجوف يستعرض مع مدير التعليم أنشطتهم الصيفية والخطة المدرسية

أمير الجوف يستعرض مع مدير التعليم أنشطتهم الصيفية والخطة المدرسية
http://almnatiq.net/?p=627691
المناطق _ الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي ومساعديه للشؤون التعليمية والمدرسية والخدمات المساندة.
واستعرض سموه خلال اللقاء الأنشطة التي نفذتها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة خلال موسم الصيف الحالي والتي اشتملت على العديد من البرامج الهادفة والمفيدة، ومشاركة الإدارة في خدمة ضيوف الرحمن .
كما اطلع أمير الجوف على خطة الإدارة للعام الدراسي الجديد الذي شهد انطلاقتها مطلع الأسبوع الحالي .
ونوه الأمير بدر بن سلطان بالدور الذي تقوم به وزارة التعليم في توفير البيئة المدرسية والتعليمية المناسبه لإعداد جيل واعي متعلم يساعد في بناء وطنه في ظل الدعم اللا محدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسموه ولي عهده الأمين – حفظهم الله -.

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