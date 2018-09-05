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مدير جامعة القصيم يستقبل مدير فرع السياحة والتراث الوطني بالمنطقة

مدير جامعة القصيم يستقبل مدير فرع السياحة والتراث الوطني بالمنطقة

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مدير جامعة القصيم يستقبل مدير فرع السياحة والتراث الوطني بالمنطقة

مدير جامعة القصيم يستقبل مدير فرع السياحة والتراث الوطني بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=627694
المناطق _ بريدة
استقبل معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم في مكتبه صباح اليوم الأربعاء الموافق 25 / 12 / 1439هـ، سعادة الأستاذ إبراهيم بن علي المشيقح مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهُم الجانب السياحي، وتعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في مجال تطوير وتنمية السياحة، وسبل الحفاظ على التراث الوطني بمنطقة القصيم.
وثمن “الداود” خلال اللقاء الجهود التي يقوم بها فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة على كل ما يبذلونه للمحافظة على الآثار والعناية بها، مؤكدًا أن الاهتمام بالسياحة والآثار هو ديدن الأمم المتقدمة، وذلك لأهميته في ربط الحاضر والمستقبل في كل المجالات بعراقة وأصالة الماضي لهذا الوطن الذي يضرب بجذوره في أعماق التاريخ.

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