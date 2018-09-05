تحت شعار “جنودنا نفديكم بدمائنا” محافظ الحجرة يدشن حملة التبرع بالدم لجنودنا المرابطين في الحد الجنوبي

المناطق _ الباحة

دشن محافظ الحجرة عبدالرحمن بن منسي عصيدان حملة التبرع بالدم لجنودنا المرابطين في الحد الجنوبي وذلك بمقر مستشفى محافظة الحجرة وبشراكة مجتمعية من لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الحجرة .

واوضح مدير مستشفى الحجرة والمشرف على المراكز الصحية الدكتور / مطر بن سعيد الزهراني أن الحملة تنفذ بالتنسيق مع ادارة المختبرات وبنك الدم بالباحة تستهدف كافة شرائح المجتمع بالمحافظة، دعماً لجنودنا المرابطين على الحدود، وتعزيزاً للمسؤولية المجتمعية، التي تتماشى مع الدور الإنساني الواجب على كل فرد من أبناء هذا الوطن العزيز و تستمر لمدة ثلاثة أيام

مضيفا أن الحملة تضمنت في يومها الأول محاضرة عن أهمية وفوائد التبرع بالدم ونصائح يجب اتباعها قبل التبرع .