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بإسناد من مقاتلات التحالف.. تحرير مناطق وسلاسل جبلية في صعدة

بإسناد من مقاتلات التحالف.. تحرير مناطق وسلاسل جبلية في صعدة

أبرز المواد
تحت شعار “جنودنا نفديكم بدمائنا” محافظ الحجرة يدشن حملة التبرع بالدم لجنودنا المرابطين في الحد الجنوبي

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بإسناد من مقاتلات التحالف.. تحرير مناطق وسلاسل جبلية في صعدة

بإسناد من مقاتلات التحالف.. تحرير مناطق وسلاسل جبلية في صعدة
http://almnatiq.net/?p=627774
المناطق - الرياض

حررت قوات الجيش اليمني، الأربعاء، مناطق وسلاسل جبلية في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي لمليشيات الحوثي الانقلابية، شمالي اليمن.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان إن “قوات الجيش الوطني، مسنودة بطيران التحالف العربي، تمكنت من تحرير عدة مناطق بعد معارك عنيفة تكبدت خلالها مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر في الأرواح والمعدات”.

ونقل البيان عن قائد محور كتاف، العميد رداد الهاشمي، قوله إن “قوات الجيش حررت قرى ومناطق منها سلسة جبال السوائل ومنطقة وادي مساك ومنطقة الجربة وكذلك وادي آل جبارة”.

وأضاف أن “مقاتلات التحالف العربي ساندت قوات الجيش الوطني اليمني أثناء التقدم، واستهدفت مواقع وتعزيزات للمليشيا الانقلابية، وتمكنت من تدمير 7 أطقم كانت محملة بالأفراد والتموين والذخائر للمليشيات الحوثية”.

وأوضح أن “المعارك المتواصلة والغارات الجوية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيات، ولا تزال عدد من الجثث الحوثية مرمية في الجبال والتباب، فيما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة”.

وخلال الأيام الماضية، تكبدت مليشيات الحوثي، مئات القتلى والجرحى، جراء المواجهات العنيفة في محافظة صعدة، التي استطاع فيها الجيش اليمني، تحرير عدة مناطق، بإسناد من التحالف العربي.

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