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مصرع 8 أشخاص في تفجير مزدوج بالعاصمة الأفغانية

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مصرع 8 أشخاص في تفجير مزدوج بالعاصمة الأفغانية

مصرع 8 أشخاص في تفجير مزدوج بالعاصمة الأفغانية
http://almnatiq.net/?p=627777
المناطق - واس

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب 22 آخرون اليوم عندما فجر انتحاري نفسه في ناد رياضي في غرب العاصمة الأفغانية كابول, تلاه انفجار آخر مستهدفًا خدمات قوات الأمن والصحفيين.
وقال المتحدث باسم شرطة كابول حشمت ستانكزاي أن الانفجار الأول وقع في نادر رياضي كما أن الانفجار الثاني وقع أثناء مساعدة الشرطة للمصابين جراء الانفجار الأول بوجود عدد من الصحفيين.
من جهته، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي أن الانفجار الأول أودى بحياة ثمانية أشخاص على الأقل فضلا عن إصابة 22 آخرين, مشيرًا إلى أن العدد النهائي للضحايا لم يتأكد بعد.
ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم .

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