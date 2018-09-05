الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يستضيف منافسات نهائي سباق الدرونز العالمي DRL 2018

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يستضيف الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز في (14 سبتمبر 2018)، أحداث ومنافسات نهائي سباق الدرونز العالمي DRL 2018، على أرض مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بمنطقة مكة المكرمة، وهي الاستضافة التي تترجم حرص الحكومة على النهوض بقطاع البرمجة والدرونز وتطويره، ودعم وتشجيع الشباب للمشاركة فيه.

وأعلنت الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيراني والبرمجة والدرونز نوف الراكان، أن الحدث المرتقب يحظى برعاية ودعم مباشرين من معالي رئيس مجلس ادارة الاتحاد المستشار بالديوان الملكي الأستاذ سعود بن عبدالله القحطاني.

وأكدت الراكان أن مبادرة المملكة باستضافة هذا الحدث النهائي العالمي تأتي ضمن التزام الحكومة بتطوير قطاع البرمجة والدرونز؛ امتدادًا للتطور التقني الذي تشهده المملكة العربية السعودية، والسعي المستمر نحو تحقيق رؤية السعودية 2030 ببناء مجتمع رقمي تكون فيه المملكة الوجهة الأولى للتقنية عالميًا والمنصة الكبرى لدعم طموح الشباب في شتى المجالات.

كما تأتي استضافة السعودية لهذا الحدث التقني الكبير، امتدادًا للجهود المبذولة من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز الذي يسعى لتوفير كل ما من شأنه تنمية وتطوير مهارات أبناء الوطن في رياضة سباق الدرونز، إذ سيحصل الشباب والشابات من أبناء المملكة على فرصة الالتقاء والاحتكاك بأشهر متسابقي هذه الرياضة والحصول على جلسات تدريبية في كيفية التحكم بمثل هذا النوع من الطائرات باستخدام تقنية الواقع المعزز.

الجدير بالذكر أن هذه النسخة هي الثالثة من سباق الدرونز العالمي، والتي سيشارك فيها محترفون من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وهولندا، ويتسابق الأبطال في مسارات مختلفة بطائرات الدرونز مستخدمين تقنية الواقع المعزز، التي تم تطويرها لتتلاءم وطبيعة السباق المليئة بالحماس والإثارة، وستكون الفرصة سانحة للمهتمين بحضور هذا النهائي الكبير مجانًا بعد حجز تذاكرهم التي ستطرح قريبًا في الموقع المخصص لهذه المناسبة.