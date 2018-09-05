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أمطار رعدية على المدينة والدفاع المدني يحذر

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أمطار رعدية على المدينة والدفاع المدني يحذر

أمطار رعدية على المدينة والدفاع المدني يحذر
http://almnatiq.net/?p=627786
المناطق- المدينة

شهدت المدينة المنورة اليوم أمطار رعدية متوسطة على أنحاء متفرقة من المنطقة سالعلى أثرها عدد من الأودية والشعاب إلى ذلك دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المنطقة حيث وردنا تنبية متقدم من الهيئه العامه للأرصاد وحماية البيئة بتعرض اجزاء من منطقة المدينة المنورة تشمل المدينة المنورة و محافظات الحناكية و خيبر و المهد والعيص و العلا و وادي الفرع وبعض المراكز العشاش و الشقرة و الاكحل و ماجاورها لفرصة هطول امطار من متوسطة الى غزيرة وتستمر من صباح اليوم الاربعاء  حتى يوم الاحد الموافق ١٤٣٩/١٢/٢٩ 
وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني ، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة العامة ومنها وعدم الخروج من المنازل في حالة الأمطار الغزيرة إلا للضرورة ،الحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات على الطرق وخاصة في الطرق الزراعية وقت الأمطار خشية الانزلاق ،البعد عن المجسمات الجمالية في الطرق و الميادين و اللوحات الاعلانية المعرضة للسقوط ، الابتعاد عن اسلاك الضغط العالي و الأسلاك الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي ،تجنب الأماكن المرتفعة و المكشوفة والقريبة من الأشجار وعدم استعمال الجوال أثناءالبرق ،الابتعاد عن الاماكن المسقوفة من الهنجر او الزنك لانهامعرضة للتطاير و تعرض للاصابة ،عدم السباحة في المستنقعات المائية و مجاري الاودية ،عدم الاقتراب من الاودية اثناء التنزه لانها عرضه للنزلاق و الانجراف ، عدم المخاطرة بقطع مجاري السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة .
وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تجهيز مواقع الاسناد بالمعدات و الاليات بالمدينة المنورة و الادارات الخارجية بالمحافظات و تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

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