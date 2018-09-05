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مدير جامعة الباحة يصدر قرارًا بتشكيل لجنة عليا لإدارة الخطّة الاستراتيجيّة للجامعة

مدير جامعة الباحة يصدر قرارًا بتشكيل لجنة عليا لإدارة الخطّة الاستراتيجيّة للجامعة

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مدير جامعة الباحة يصدر قرارًا بتشكيل لجنة عليا لإدارة الخطّة الاستراتيجيّة للجامعة

مدير جامعة الباحة يصدر قرارًا بتشكيل لجنة عليا لإدارة الخطّة الاستراتيجيّة للجامعة
http://almnatiq.net/?p=627789
المناطق-الباحة
أصدر معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله بن يحيى الحسين قرارًا إداريًّا بتشكيل لجنة عليا لإدارة الخطّة الاستراتيجية للجامعة، وذلك برئاسة معاليه، وعضوية وكيل الجامعة للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع نائباً للرئيس، وعضوية وكيل الجامعة، ووكيل الجامعة للشّؤون الأكاديميّة، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، ووكيلة الجامعة لشؤون الطّالبات، إضافةً إلى المشرف على إدارة التّخطيط الاستراتيجي عضوًا ومقررًا.
ويتضمّن القرار مراجعة، واعتماد مخرجات مشروع تحديث وتطوير الخطّة الاستراتيجية للجامعة، واعتماد قرارات إسناد الأهداف الاستراتيجيّة والمبادرات التنفيذية للجهات ذات العلاقة؛ فضلاً عن مراجعة واعتماد تقارير أداء وحدات الجامعة المتعلّقة بمدى الإنجاز في الخطة الاستراتيجيّة، إضافة إلى اعتماد الموازنات الماليّة لمشاريع مبادرات الخطّة الاستراتيجيّة للجامعة، وتحديد أولويات المبادرات والمشاريع المدرجة بالخطّة الاستراتيجيّة، واعتماد أيّ تحديثٍ، أو تطوير في الخطة الاستراتيجيّة خلال فترة سنوات التّنفيذ، إضافة إلى مناقشة أيّ موضوعات تُحال إلى اللّجنة من قبل صاحب الصّلاحيّة، وطلب حضور من تراه اللجنة لمناقشة أيّ موضوع يخصّ الجهة التي يتولّى الاشراف عليها.
الجدير بالذكر أنّ هذا القرار يأتي انطلاقًًا من حرص جامعة الباحة على تحديث، وتطوير خطتها الاستراتيجيّة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 الطّموحة، وتوجهاتها الاستراتيجية، ومرتكزاتها الجوهريّة، وتأكّيدًا على تحقيق نجاحات ملموسة في مجال التّخطيط الاستراتيجيّ بما يضمن تحقيق ما تصبو إليها الجامعة من طموحات مستقبليّة، سواء على مستوى التعليم، أو البحث العلمي، وخدمة المجتمع، وذلك على حدٍّ سواء.

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