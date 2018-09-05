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مجددا.. المتظاهرون يعودون إلى شوارع البصرة

مجددا.. المتظاهرون يعودون إلى شوارع البصرة

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مجددا.. المتظاهرون يعودون إلى شوارع البصرة

مجددا.. المتظاهرون يعودون إلى شوارع البصرة
http://almnatiq.net/?p=627792
المناطق - وكالات

تأججت المواجهات مجددا، الأربعاء، بين قوات الأمن العراقية التي استخدمت الرصاص الحي ومتظاهرين في مدينة البصرة التي شهدت الثلاثاء مقتل ستة متظاهرين في مواجهات مماثلة.
وعند العصر احتشد آلاف المتظاهرين أمام مقر المحافظة في وسط البصرة في جنوب العراق، في مواجهة قوات الأمن التي أطلقت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع.

ويأتي تجدد المواجهات فيما أكد مسؤول عراقي، الأربعاء، عودة الهدوء إلى مدينة البصرة جنوبي البلاد، بعد ليلة شهدت خلالها المدينة مواجهات عنيفة بين متظاهرين، وقوات الأمن قتل خلالها 6 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، لـ”سكاي نيوز عربية”، إن “الوضع الأمني في محافظة البصرة جيد، وإن القوات الأمنية التابعة لقيادة العمليات والشرطة تقوم بواجباتها بشكل طبيعي”.

وأعلنت السلطات، الثلاثاء، فرض حظر التجول في البصرة، في حين دعا المتظاهرون إلى تشكيل لجان شعبية في بعض مناطق البصرة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

واندلعت المواجهات بعد مقتل متظاهر برصاص الشرطة، كانوا ضمن مجموعة تطالب بتحسين الخدمات العامة، والقضاء على الفساد، في إطار مظاهرات لم تتوقف منذ أكثر من شهرين.

وتشهد مدن جنوبي العراق مظاهرات شبه يومية، بسبب تردي الخدمات الأساسية، من بينها الانقطاع المتكرر للكهرباء خلال أشهر الصيف، وعدم توافر فرص عمل للشباب.

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