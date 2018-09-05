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“تويتر” يهدد بحظر ترامب

“تويتر” يهدد بحظر ترامب
http://almnatiq.net/?p=627798
المناطق - وكالات

هدد عملاق التواصل الاجتماعي “تويتر” الأربعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر حسابه على الموقع.

وقالت شركة “تويتر” أن حظر ترامب ممكن، إذا ما أظهر سلوكا مسيئا ينتهك القواعد على منصتها، ولنشره العديد من التغريدات المثيرة للجدل.

وتعرض “تويتر”، وتحديدا رئيسه التنفيذي جاك دورسي، لانتقادات بسبب السماح لشخصيات مثل ترامب بالبقاء على المنصة، حتى بعد اتهامهما بخرق قواعد منصته.

وسبق وإن أوضحت الشركة أنها تنوي السماح لقادة العالم بالبقاء على “تويتر” في محاولة لحماية “المعلومات المهمة التي يجب أن يتمكن الناس من رؤيتها ومناقشتها”.

ومن المرتقب أن يدلي دورسي بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي اليوم، حيث سيناقش التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، وربما يواجه أسئلة حول الاتهامات ضد “تويتر” لإسكات الأصوات المحافظة.

من جهتها أكدت رئيسة قسم الشؤون القانونية والسياسة في الشركة فيجايا غادي، أن مسألة حظر أحد الأشخاص، وفق سياسة الشركة، لا تستثني أحدا ولا حتى الرؤساء.

ويتابع الرئيس الأمريكي حوالي 54.2 مليون شخص على “تويتر”، ويستخدم ترامب حسابه بشكل فعال لمهاجمة “أعدائه” في داخل وخارج البلاد ويعتبرها، كما يبدو، متعته الأكبر.

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