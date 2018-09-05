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باراغواي تعيد سفارتها من القدس إلى تل أبيب

باراغواي تعيد سفارتها من القدس إلى تل أبيب
http://almnatiq.net/?p=627812
المناطق - وكالات

أعلن وزير خارجية باراغواي، ليويس ألبيرتو كاستيليوني، أن حكومة بلاده اتخذت قرارا بإعادة سفارتها لدى إسرائيل من القدس إلى تل أبيب.

وقال كاستيليوني، في تصريح أدلى به اليوم الأربعاء: “تريد باراغواي الإسهام في تكثيف الجهود الدبلوماسية الإقليمية الرامية إلى تحقيق سلام واسع وعادل ومستدام في الشرق الأوسط.

وافتتحت باراغواي سفارتها في القدس يوم 21 مايو الماضي لتصبح الدولة الثالثة التي اتخذت هذه الخطوة بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا، على الرغم من عدم التوصل حتى الآن إلى أي حل لتسوية الخلافات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بخصوص صفة هذه المدينة المقدسة.

وجرت المراسم الرسمية لافتتاح سفارة باراغواي، التي أقيمت في مجمع “مالخا” التكنولوجي العلمي قرب الغواتيمالية، بمشاركة رئيس البلاد آنذاك، هوراسيو كارتس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

ويأتي هذا التطور إثر انتهاء فترة ولاية رئيس باراغواي السابق في 15 أغسطس الماضي وتولي ماريو عبدو بينيتيس، الذي ينتمي أيضا، ككارتيس، إلى حزب “كولورادو” المحافظ، زمام السلطة في البلاد.

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