أمير منطقة الرياض بالنيابة يستقبل مدير فرع السياحة والتراث الوطني بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم اليوم, مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض المهندس عبدالعزيز بن حسن آل حسن الذي قدم للسلام على سموه.

وجرى خلال الاستقبال استعراض مشروعات وفعاليات ومهرجانات الهيئة بالمنطقة وأبرز البرامج والاستراتيجيات.