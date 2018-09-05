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أمير منطقة الرياض بالنيابة يستقبل مدير فرع السياحة والتراث الوطني بالمنطقة

أمير منطقة الرياض بالنيابة يستقبل مدير فرع السياحة والتراث الوطني بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=627816
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم اليوم, مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض المهندس عبدالعزيز بن حسن آل حسن الذي قدم للسلام على سموه.
وجرى خلال الاستقبال استعراض مشروعات وفعاليات ومهرجانات الهيئة بالمنطقة وأبرز البرامج والاستراتيجيات.

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