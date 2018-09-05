أمير الباحة يزور شيخ قبيلة رفاعة بمحافظة العقيق

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زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ،شيخ قبيلة رفاعة الشيخ عبدالله بن بخيت المكي بمحافظة العقيق.

و كان في استقبال سموه لدى وصوله محافظ العقيق الاستاذ غلاب ابو خشيم و عدد من مشائخ القبائل بالمحافظة والادارات الحكومية والقيادات الأمنية .

و ألقى شيخ قبيلة رفاعة كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بإسمه ونيابة عن اهالي القبيلة عامه بسموه الكريم مثمناً لسموه هذه الزيارة التي تدل على عمق الترابط بين قيادة هذا الوطن وأبناء شعبه كونها امتداد لزيارة جلالة الملك سعود رحمه الله اثناء زيارته لمنطقة الباحة عام ١٣٧٤ هـ .

وفي نهاية الزيارة قدم الشيخ عبدالله بن بخيت المكي ووالده هديه تذكارية لسمو الامير حسام بن سعود مغادراً بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم .

