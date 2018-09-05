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مدني مكة المكرمة يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المؤثرة

مدني مكة المكرمة يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المؤثرة
http://almnatiq.net/?p=627825
المناطق - واس

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة وورود توقعات للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتعرض أجزاء من مكة المكرمة لهطول أمطار متفرقة مصحوبة برياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار .
وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة الرائد نايف الشريف بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي ، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح .
وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية ، داعيا الله السلامة للجميع .

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