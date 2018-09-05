فرضية ناجحة لحادثة 11 شخص بمستشفى الأمير محمد بجازان

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نفذ مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان تجربة فرضية عبارة عن حادث انقلاب لحافلة تحمل بداخلها عدد 11 راكب وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ممثلة بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة جازان، والمرور، والدفاع المدني، والدوريات الأمنية، والهلال الأحمر السعودي، وأمانة جازان، وذلك في إطار رفع الجاهزية واختبار مدى التأهب وتعزيز عملية التنسيق بين كافة الجهات في حالة حدوث مثل هذه الحوادث لا سمح الله .

ونتج عن حادث انقلاب الحافلة الذي وقع بطريق جازان – صبيا، عدة اصابات متعددة منها 3 حالات خطيرة 5 حالات متوسطة بالاضافة الى 2حالات خفيفة وحالة وفاه واحدة، وذلك وفق ما جاء في السيناريو المعد لهذه الفرضية .

وبدأت التجربة الفرضية ببلاغ قدمه أحد المواطنين للهلال الأحمر بوقوع الحادث لحافلة تحمل عدد 11 شخص، و بدورها مررت البلاغ للإدارات المعنية كإدارة الطوارئ بالصحة والمرور والدفاع المدني إضافة إلى الأمانة ودوريات الامن ، حيث تحركت عدد من الفرق الاسعافية الخاصة بالهلال الاحمر والفرق الطبية من مركز الإسناد الخاص بادارة الطوارئ والنقل الاسعافي إضافة فرقة من مستشفى الامير محمد بن ناصر وفرقة من مستشفى صبيا العام وعدد من دوريات المرور ودوريات الامن وآليات الدفاع المدني وسيارة نقل الوفيات الخاصة بامانة جازان .

وتم التعامل مع كافة المصابين في موقع الحادث من قبل كافة الجهات المشاركة حسب الإختصاص ، خروج كافة المحتجزين والتعامل مع كافة المصابين في نفس الموقع ونقلها الى مستشفى الامير محمد بن ناصر والذين بدورهم نجحوا في التعامل مع كافة المصابين وفق الإجراءات المتبعة لهذا الشأن.

وجاء تنفيذ خطة التجربة الفرضية ومراحل خطة الطوارئ الخارجية بمتابعة وإشراف مدير مستشفى الأمير محمد بن ناصر الدكتور عبدالله خواجي ومشاركة جميع أقسام المستشفى الطبية والتمريضية والإدارية .