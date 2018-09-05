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وحدة الحماية الاجتماعية بالرياض تنتقل لمبناها الجديد بالدرعية

وحدة الحماية الاجتماعية بالرياض تنتقل لمبناها الجديد بالدرعية

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وحدة الحماية الاجتماعية بالرياض تنتقل لمبناها الجديد بالدرعية

وحدة الحماية الاجتماعية بالرياض تنتقل لمبناها الجديد بالدرعية
http://almnatiq.net/?p=627836
المناطق-الرياض

انتقلت وحدة الحماية الاجتماعية بالرياض مطلع الأسبوع الحالي إلى مقرها الجديد بمجمع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة الدرعية، ضمن خطط الوزارة لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

وذكر مدير الوحدة صعب بن متعب العتيبي، أن الموظفين والموظفات قد بدأوا في ممارسة مهامهم اليومية وتلقي الشكاوى وطلبات التدخل في قضايا العنف الأسري واستقبال الحالات وايوائها حيث تم تجهيز مكاتب الوحدة وربط أجهزتها آلياً بالإدارات المختصة. مبيناً أن المبنى الجديد يتكون من طابقين مقسمة للرجال والنساء على مساحة 1900م2 ، كما يستوعب ما يقارب “45” حالة. وأوضح العتيبي أن القسم الرجالي يتكون من “مكتب المدير والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومأمور العهدة والأمن” بينما خُصص القسم النسائي لـ “مكتب مشرفة القسم والموارد البشرية والسكرتارية والعلاقات العامة والإعلام والأرشيف والاتصالات الإدارية والبلاغات والناسخات والصيانة والدعم الفني” بالإضافة إلى قاعة الاجتماعات وقسم الأخصائيات الاجتماعيات والنفسيات، والإرشاد الأسري.

من جهته نوه مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف بن مسفر السيالي إلى أن الوزارة تسعى للارتقاء بمستوى خدماتها لكافة المستفيدين والمستفيدات، وتطوير أعمالها ورفع نسب الكفاءة والجودة ضمن خطط متكاملة يأتي في مقدمتها الاستغناء عن المباني المستأجرة. مقدماً شكره للمسؤولين في الوزارة على دعمهم لعملية الانتقال وتهيئة السبل لتقديم كل ما ينعكس بالأثر الإيجابي على سير العمل.

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