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اختتام الجولة الثانية بصدارة عيناويه من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى

اختتام الجولة الثانية بصدارة عيناويه من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى
http://almnatiq.net/?p=627840
المناطق - واس

تعادل فريق النهضة والجبلين بدون أهداف في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب النهضة ضمن الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم .

وارتفع رصيد النهضة إلى 4 نقاط بالمركز السادس ، ورصيد الجبلين نقطة واحدة بالمركز السادس عشر .

وخسر فريق الوشم من نظيره القيصومة بهدف دون رد ليظل الوشم بلا رصيد بالمركز ماقبل الأخير وارتفع رصيد القيصومة إلى 4 نقاط بالمركز الثامن ، وتعادل فريق الشعلة مع النجوم بدون أهداف ليحقق الشعلة أول نقطة له بالدوري ويتقدم للمركز الرابع عشر ، وارتفع رصيد النجوم إلى 4 نقاط بالمركز السابع .

وتغلب الأنصار على فريق جدة بهدف دون رد ليتقدم الأنصار للمركز التاسع برصيد 4 نقاط ، فيما تراجع فريق جدة للمركز العاشر برصيد 3 نقاط .

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