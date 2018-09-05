اختتام الجولة الثانية بصدارة عيناويه من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى

المناطق - واس

تعادل فريق النهضة والجبلين بدون أهداف في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب النهضة ضمن الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم .

وارتفع رصيد النهضة إلى 4 نقاط بالمركز السادس ، ورصيد الجبلين نقطة واحدة بالمركز السادس عشر .

وخسر فريق الوشم من نظيره القيصومة بهدف دون رد ليظل الوشم بلا رصيد بالمركز ماقبل الأخير وارتفع رصيد القيصومة إلى 4 نقاط بالمركز الثامن ، وتعادل فريق الشعلة مع النجوم بدون أهداف ليحقق الشعلة أول نقطة له بالدوري ويتقدم للمركز الرابع عشر ، وارتفع رصيد النجوم إلى 4 نقاط بالمركز السابع .

وتغلب الأنصار على فريق جدة بهدف دون رد ليتقدم الأنصار للمركز التاسع برصيد 4 نقاط ، فيما تراجع فريق جدة للمركز العاشر برصيد 3 نقاط .

