جامعة الدول العربية تدين قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بهدم “الخان الأحمر” شرق القدس المحتلة

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أدانت جامعة الدول العربية قرار “المحكمة العليا الإسرائيلية” بإخلاء وهدم قرية “الخان الأحمر” شرق مدينة القدس المحتلة.

وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريح له اليوم، ان القرار انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وجميع القوانين والأعراف الدولية، واعتداءً جديداً على حقوق الشعب الفلسطيني، وتحدٍ للإرادة الدولية المعبّر عنها في قرارات الشرعية الدولية التي تعد الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية أرضًا محتلة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعكس إصرار الاحتلال الإسرائيلي المكشوف لهدم القرية وتهجير أهلها.

وأضاف أن هذا القرار دليل آخر على أن “المحكمة العليا الإسرائيلية” هي جزء من منظومة الاحتلال، وتعمل على إنفاذ سياساته خلافًا للقانون، لتنفيذ سياسة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأوضح أبو علي أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف من وراء هذه الخطوة إلى استكمال مخططه “الاحلالي التهويدي” عبر التهجير القسري الشامل للفلسطينيين في المنطقة (ج) بدءاً “بالخان الأحمر”، لتنفيذ خطة الاحتلال الاستيطانية في المنطقة المسماة (E1)، داعيًا المجتمع الدولي ممثلاً بدوله وهيئاته ومنظماته وفي مقدمتها الأمم المتحدة إلى التحرك الفوري لوقف هذا المخطط الخطير لحكومة الاحتلال، وتفعيل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية.