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مايكروسوفت تعدّل “سكايب”

مايكروسوفت تعدّل “سكايب”
http://almnatiq.net/?p=627851

أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية عن نيتها إدخال بعض التعديلات على برنامج “سكايب” الشهير للتواصل عبر الفيديو.

وفي تصريح له، أكد كبير المصممين المسؤولين عن تطوير “سكايب” بيتر سكيلمان، أن “المبرمجين في مايكروسوفت سيسعون إلى إزالة بعض المزايا غير المجدية التي أدخلت على تطبيق سكايب العام الماضي، كميزتي Highlights وCapture، اللتين وجدتا لمنافسة إنستغرام وسناب شات”.

وأوضح سكيلمان أن تلك المزايا لم تلق اهتماما واسعا من قبل مستخدمي سكايب، لا بل أن الكثيرين منهم اشتكوا من وجودها وإعاقتها لمهمة البرنامج الرئيسية في التواصل.

وأشار الخبير إلى أن تطبيق سكايب القادم على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر سيصبح أكثر عملية، وستكون واجهات الاستخدام فيه أبسط وتحوي 3 أزرار رئيسة، واحد للتواصل عبر الرسائل، وآخر للاتصال، والأخير لإظهار جهات الاتصال، كما سيعود للتطبيق لونه الأزرق التقليدي.

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