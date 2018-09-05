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مدني نجران: إصابة 26 مدنياً بينهم طفلان إثر سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي

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المنطقة الشرقية

19 مسؤولا بالطائف يدشنون أول ايام العام الدراسي الجديد

19 مسؤولا بالطائف يدشنون أول ايام العام الدراسي الجديد
http://almnatiq.net/?p=627886
المناطق - عادل الزهراني
دشن 19 مسؤولا بالطائف صباح اليوم الاحد أول ايام العام الدراسي الجديد 1439/1440 وسط استعدادات وتجهيزات متكاملة لضمان بداية فاعلة ومتميزة مع أول حصة خلال اليوم الدراسي الأول من العام الجديد ، وشهد وكيل محافظة الطائف أحمد السميري والمدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي انطلاقة العام الجديد من مدرسة عثمان الثقفي الابتدائية مستقبلين الطلاب بباقات الورد وعبارات الترحيب ، حيث شهدوا برنامجاً مصاحباً وانطلاقة الأسبوع التمهيدي لطلاب الصف الأول الإبتدائي ، كما شهد المساعد للشؤون المدرسية محمد بن عامر النفيعي بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بالطائف العقيد عمر المقذلي على انطلاقة سير الدراسة بمدرسة وائل بن حجر الابتدائية الابتدائية والمشاركة في البرنامج المصاحب ، فيما شارك المساعد للشؤون التعليمية فهاد الذويبي وبحضور أمين المحافظة مهندس محمد بن هميل آل هميل في تدشين الأسبوع التمهيدي بابتدائية الإمام محمد بن عبدالوهاب الابتدائية. ووقف المساعد للخدمات المساندة المهندس وسام حابس يرافقه العميد عبدالله الفيفي قائد جناح الإمدادات والعقيد وليد العبود قائد جناح التدريب على انطلاقة العام الدراسي بمدرسة عقيل بن ابي طالب الابتدائية  ، فيما تابعت المساعدة للشؤون التعليمية بنات مها الزايدي انطلاقة الدراسة والعام الجديد بالثانوية الخامسة . كما شارك عدد من محافظي المحافظات التابعة للطائف تعليمياً  ومديري الإدارات ومكاتب التعليم وما يقارب 1000 مشرف ومشرفة في انطلاقة العام الدراسي وانتظام الطلبة على مقاعد الدراسة واطلعوا على البرامج التي أعدتها المدارس لاستقبال الطلبة وتدشين الأسبوع التمهيدي لطلاب الصف الأول الابتدائي.
يأتي ذلك فيما كانت الإدارة العامة للتعليم بالطائف أكملت استعداداتها للعام الدراسي الجديد وأعلنت جاهزيتها لاستقبال ما يزيد عن 250 ألف طالب وطالبة في أكثر من 1800 مدرسة داخل الطائف والمحافظات التابعة لها.
وأشار المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي أن مشاركة المسؤولين في انطلاقة العام الدراسي الجديد تأتي دعماً منهم للعملية التربوية والتعليمية بما يحقق عام دارسي جاد ومتميز ، وكذلك تعزيزاً لمكانة المعلم. وما سيعطيه تواجدهم من اهمية لأول يوم دراسي . ولفت الى ان ذلك يأتي تحفيزاً للطلاب وتشجيعهم على الجد والاجتهاد والانضباط ، كما سيطلع المسؤولين كذلك على برامج الاسبوع التمهيدي لطلاب الصف الاول الابتدائي والتي اعدتها المدارس للطلاب المستجدين . واعرب اللهيبي عن شكره وتقديره لكافة المسئولين بالطائف وعلى رأسهم وكيل محافظ الطائف وكذلك مقدما شكره لمحافظي المحافظات التابعة للطائف تعليميا على هذه المشاركة الفاعل التي تعد امتدادا للأعمال الداعمة للتعليم متمنياً للجميع عاماً حافلاً بالإبداع والتميز .

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