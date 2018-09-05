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توادَّ الأسرية تختتم برنامج حياة هانئة

توادَّ الأسرية تختتم برنامج حياة هانئة
http://almnatiq.net/?p=627889
المناطق - الجوف

اختتمت جمعية توادَّ للتنمية الأسرية بمنطقة الجوف مساء أمس الثلاثاء في مقرها بمدينة سكاكا برنامج حياة هانئة لتأهيل المقبلين على الزواج و المتزوجين حديثًا ، و التي قدمها كلٌّ من فضيلة الشيخ /عبدالكريم الشمري ، و الذي تحدَّث في الجانب الشرعي عن فقه الأسرة الشرعي ، و سعادة الدكتور / عبد الله السويلم ، و الذي تحدث عن الجانب النفسي و الاجتماعي في الحياة الزوجيَّة .
هذا و يهدف البرنامج إلى غرس مفاهيم البداية الصحيحة للأسرة السعيدة ، حيث تتطرق محاور البرنامج التأهيلي إلى الجوانب الشرعية و النفسية و الاجتماعية و الصحية الاقتصادية في الحياة الزوجية ، مع تنمية المهارات الحياتية في العلاقات الزوجية و إكساب الحلول الناجحة لتحقيق التوافق الزواجي .
و قد وجه رئيس مجلس الإدارة فضيلة الشيخ / عبد الحكيم الحميد شكره و تقديره لكل من تعاون مع الجمعية في تنفيذ البرنامج داعيًا الله – تعالى – للحضور أن يرزقهم الحياة الزوجية السعيدة ، و متمنيًا لهم دوام التوفيق في حياتهم الجديدة .

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