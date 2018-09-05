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أمير منطقة جازان بالنيابة يلتقي نائب وزير العمل

أمير منطقة جازان بالنيابة يلتقي نائب وزير العمل
http://almnatiq.net/?p=627892
المناطق - فضة آل عطيف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة بمكتبه بالإمارة اليوم، معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو اثنين, والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياً.
وفي مستهل اللقاء, رحب سمو أمير منطقة جازان بالنيابة ، بنائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل, والوفد المرافق له, متمنياً لهم التوفيق في المهام الموكلة إليهم خلال الزيارة.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات العلاقة بعمل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والإدارات التابعة لها بالمنطقة , واستعراض الأعمال والمهام المناطة بالوزارة والمشروعات والنشاطات التابعة لها والسبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بمنطقة جازان إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير سبل العيش الكريم للمواطن والمقيم كغيرها من مناطق هذا الوطن العزيز.
من جهته, عبر معالي نائب وزير العمل عن سعادته بزيارة المنطقة , وما يجده فرع الوزارة والقطاعات التابعة لها من متابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, وسمو أمير المنطقة بالنيابة، مؤكداً حرصه ومنسوبي قطاعات الوزارة بجازان كافة على تقديم كل ما فيه الخير والفائدة ويخدم الصالح العام.
حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان المكلف عبدالله بن صالح المديميغ , ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي , ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي.

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