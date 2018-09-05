أمين الشرقية يدشن مبادرة #نزرعها_لننعم_بها بمشاركة أكثر من 1500 متطوع ومتطوعة

المناطق - الدمام

دشن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير مبادرة أمانة المنطقة الشرقية للتشجير #نزرعها_لننعم_بها عصر هذا اليوم الاربعاء 25/12/1439هـ بحضور رئيس غرفة الشرقية الاستاذ عبد الحكيم العمار، وعدد من أعضاء المجلس البلدي بحاضرة الدمام، ووكلاء الامين ومدراء العموم بالأمانة، وعدد كبير من المتطوعين وطلاب المدارس والأهالي، حيث قام معاليه بغرس أول شجرة في حي الشاطئ بالدمام معلنا بذلك انطلاق المبادرة لتشمل كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية في مرحلتها الأولى والتي يتم فيها زرع أكثر من 100 ألف شجرة وشتلة.

حيث انطلقت المبادرة في مرحلتها الأولى والتي ستشمل الحدائق والساحات البلدية والمساجد والشوارع الرئيسية في حاضرة الدمام وبمشاركة أكثر من 1500 متطوع ومتطوعة، و بدأت من شارع الأمير محمد بن فهد بحي الشاطئ بالدمام، ليتزامن تدشين معاليه للمبادرة، انطلاقها في نفس الوقت على مستوى البلديات التابعة والمرتبطة، حيث تواصلت كافة البلديات بزراعة الأشجار انطلاقا من هذه المبادرة و في الخبر وتحديداً في منتزه الإسكان بالخبر وفي الظهران في ممشى تلال الدوحة وفي غرب الدمام في ساحة حي الضباب ووسط الدمام في حديقة النزهة وأخيراً في شرق الدمام في حديقة عبدالله فؤاد.

و ستستمر المرحلة الأولى لمدة ثلاثة أشهر لتليها المرحة الثانية لمدة ثلاثة أشهر اخرى، حيث تأتي هذه المبادرة من ضمن المبادرات التي تطلقها أمانة المنطقة الشرقية من منطلق شعورها بالمسئولية المجتمعية والتي تهدف إلى تنقية الأجواء وتلطيفها وزيادة واتساع الرقعة الخضراء من مساحة المنطقة والتي تنعكس على زيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء، وبمشاركة عدد كبير من المتطوعين والمتطوعات، حيث روعي في اختيار الأشجار التي لا تستهلك مياه كثيرة وهي أشجار النيم والسدر واللبخ والونسيانا والغاف الخليجي وفيكس ليسان العصفور وأكاسيا وجلوكا وأكاسيا فيستويولا والطلح الملحي والمورينجا وجاتروفيا والتبوبيا الصفراء.

ودعت الامانة الجميع بالتفاعل مع هذه المبادرة و الحفاظ على هذه الأشجار ورعايتها بالشكل الذي يضمن استدامتها لنستفيد منها جميعاً من خلال الوعي الكامل ونشر ثقافة التشجير بين جميع فئات المجتمع وخاصة النشء منهم.